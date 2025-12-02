Masterchef'te ceket yarışı sürerken; büyük bir sürpriz yaşandı. Eski MasterChef jürisi Hazer Amani, yıllar sonra konuk şef olarak programa katıldı. Peki, Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, evli mi?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden biridir. Ankara'da doğmuş, eğitim hayatına burada başlamış ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra gastronomiye yönelmiştir. Ardından Güney Afrika'da üç yıl boyunca Le Cordon Bleu'de aşçılık eğitimi almış, uluslararası restoran ve otellerde deneyim kazanmıştır. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul'un önemli restoranlarında çalışmış ve 2011 yılında "Yılın En Yaratıcı Şefi" ödülünü almıştır.

MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca birçok ünlü isim ve önemli davette özel menüler hazırlamış bir şeftir.

KAÇ YAŞINDA?

Hazer Amani 1 Ocak 1977 doğumludur.

2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Aslen Ankaralıdır. Annesi Türk, babası ise İran'ın Reşt şehrindendir.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

• ODTÜ'den mezun olduktan sonra gastronomi alanına yöneldi.

• Güney Afrika'da dünyaca ünlü Le Cordon Bleu'de profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

• Uluslararası restoran ve otellerde çalıştı.

• Türkiye'de önemli restoranlarda baş şeflik yaptı; özellikle İstanbul-Bebek'teki Chilai Restaurant ile tanındı.

• 2011'de "En Yaratıcı Şef" ödülünü kazandı.

• Şarap ve gastronomi alanında ek eğitimler aldı.

• Televizyon programlarında yer alarak popülerlik kazandı; MasterChef Türkiye jüri üyeliği en bilinen çalışmasıdır.

ÖZEL HAYATI: EVLİ Mİ?

• Hazer Amani, 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi ve bu evlilik birkaç yıl sonra sona erdi.

• Daha sonra 2020'de şarkıcı Sıla ile evlendi; ancak bu evlilik 2021 yılında boşanmayla sonuçlandı.

• 2025 yılı itibarıyla bilinen bir evliliği veya resmi bir ilişkisi bulunmamaktadır.