Haberler

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, evli mi?

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, evli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef mutfağı, yıllar sonra tanıdık bir ismi yeniden ağırlıyor: Eski jüri üyelerinden Hazer Amani. Televizyon dünyasında pek çok yarışmada jürilik ve sunuculuk yapan başarılı şef, programa konuk olarak katılınca hayatına ve kariyerine dair detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, evli mi?

Masterchef'te ceket yarışı sürerken; büyük bir sürpriz yaşandı. Eski MasterChef jürisi Hazer Amani, yıllar sonra konuk şef olarak programa katıldı. Peki, Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, evli mi?

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden biridir. Ankara'da doğmuş, eğitim hayatına burada başlamış ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra gastronomiye yönelmiştir. Ardından Güney Afrika'da üç yıl boyunca Le Cordon Bleu'de aşçılık eğitimi almış, uluslararası restoran ve otellerde deneyim kazanmıştır. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul'un önemli restoranlarında çalışmış ve 2011 yılında "Yılın En Yaratıcı Şefi" ödülünü almıştır.

MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca birçok ünlü isim ve önemli davette özel menüler hazırlamış bir şeftir.

KAÇ YAŞINDA?

Hazer Amani 1 Ocak 1977 doğumludur.

2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Aslen Ankaralıdır. Annesi Türk, babası ise İran'ın Reşt şehrindendir.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

• ODTÜ'den mezun olduktan sonra gastronomi alanına yöneldi.

• Güney Afrika'da dünyaca ünlü Le Cordon Bleu'de profesyonel aşçılık eğitimi aldı.

• Uluslararası restoran ve otellerde çalıştı.

• Türkiye'de önemli restoranlarda baş şeflik yaptı; özellikle İstanbul-Bebek'teki Chilai Restaurant ile tanındı.

• 2011'de "En Yaratıcı Şef" ödülünü kazandı.

• Şarap ve gastronomi alanında ek eğitimler aldı.

• Televizyon programlarında yer alarak popülerlik kazandı; MasterChef Türkiye jüri üyeliği en bilinen çalışmasıdır.

ÖZEL HAYATI: EVLİ Mİ?

• Hazer Amani, 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi ve bu evlilik birkaç yıl sonra sona erdi.

• Daha sonra 2020'de şarkıcı Sıla ile evlendi; ancak bu evlilik 2021 yılında boşanmayla sonuçlandı.

• 2025 yılı itibarıyla bilinen bir evliliği veya resmi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Kilolarca altını emanetten çalan memur yurt dışına kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
ABD'de geyik alarmı verildi; dev sürü bahçeleri istila etti

Sabah uyandıklarında gördükleri manzara ağızları açık bıraktı
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Leroy Sane ülkesi Almanya'da gündem oldu

Yaptıklarıyla herkesin dilinde
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.