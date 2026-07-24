Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital platformlarda rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, kariyeri ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son gelişmelerin ardından "Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Hazal Kaya'nın yaşamı, oyunculuk kariyeri ve biyografisine ilişkin merak edilen bilgiler...

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, tam adıyla Leyla Hazal Kaya, Türk oyuncudur. 1 Ekim 1990 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenen Kaya, eğitim hayatı boyunca oyunculuğa yönelmiş ve televizyon dünyasına genç yaşta adım atmıştır. Özellikle başrolünde yer aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi kazanmış, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de tanınan isimlerden biri olmuştur.

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA?

Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

HAZAL KAYA NERELİ?

Hazal Kaya, Konya doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını ise İstanbul'da geçirmiştir.

HAZAL KAYA'NIN KARİYERİ

Hazal Kaya, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda televizyon dizileriyle başladı. İlk dikkat çeken projeleri arasında Acemi Cadı ve Genco yer aldı. Asıl çıkışını ise Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle yaptı.

Daha sonra başrolünü üstlendiği Adını Feriha Koydum dizisiyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir üne kavuştu. Kariyeri boyunca Bizim Hikaye, Misafir, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Sorgu ve farklı dijital platform projelerinde rol aldı.

Başarılı oyunculuğuyla birçok ödüle layık görülen Hazal Kaya, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri, dijital platform yapımları ve reklam projelerinde de yer almaya devam etmektedir.