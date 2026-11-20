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Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin ekran macerası beklenenden erken sona eriyor. Kerem Alışık ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı yapımın 13. bölümüyle final yapacağı öğrenilirken, dizinin neden sona erdiği de izleyicilerin gündemine geldi. Reklam gelirlerindeki düşüşün televizyon sektöründe oluşturduğu maliyet baskısı, Haysiyet'in final kararında öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Peki, Haysiyet neden final yapıyor, neden bitti ve son bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin final kararına ilişkin ayrıntılar.

HAYSİYET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Süreç Film imzalı Haysiyet dizisinin erken final kararında, televizyon sektöründe yaşanan reklam gelirleri kaynaklı ekonomik sorunların etkili olduğu aktarıldı. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle yapım maliyetlerini azaltmak isteyen kanalların, yapım şirketlerinden bütçe kısıtlamasına gitmelerini talep ettiği belirtildi.

Bu süreçte Süreç Film'in de Kanal D'nin isteği üzerine oyunculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim yapmalarını istediği öne sürüldü. Ancak maliyetleri düşürmeye yönelik bu adımın dizinin yayın hayatını sürdürmesi için yeterli olmadığı ve 13. bölümde final kararı alındığı bildirildi.

HAYSİYET NEDEN BİTTİ?

Haysiyet dizisi, sezonu tamamlayamadan final yapacak projeler arasına katıldı. Dizinin sona ermesinde reklam gelirlerindeki gerileme ve yapım maliyetlerini karşılamaya yönelik ekonomik koşulların etkili olduğu belirtildi.

17 Kasım'da 10. bölümü ekrana gelen yapımın final kararıyla birlikte yalnızca üç bölümünün kaldığı aktarıldı. Böylece Kerem Alışık'ın uzun bir aranın ardından televizyona döndüğü proje, planlanandan daha kısa bir yayın serüveninin ardından izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

HAYSİYET NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Haysiyet dizisi, 13. bölümüyle final yapacak. 17 Kasım'da 10. bölümü yayınlanan dizinin önünde üç bölüm bulunuyor. Final bölümünün kesin yayın tarihi ise verilen bilgiler arasında yer almıyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Süreç Film tarafından hazırlanan Haysiyet dizisinin başrollerinde Kerem Alışık ve Doğukan Güngör yer alıyor. Kerem Alışık, dizide Sadık Karlıova karakterini canlandırıyor. Yapım, Kanal D ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşuyordu.