Haysiyet dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, kurgu mu, uyarlama mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisinin hikâyesinin gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Farklı dünyalara sahip Karlıova ve Tarman ailelerinin yaşamlarını merkeze alan yapımın yaşanmış bir hikâyeye mi dayandığı, yoksa tamamen kurgu olarak mı hazırlandığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor.

Haysiyet dizisinin gerçek bir hikâyeden esinlenip esinlenmediği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım; Mehmet ve Simay’ın aşkı üzerinden aile, fedakârlık, sınıf farklılıkları ve insanın kendi değerlerini koruma mücadelesini ele alıyor. Dizinin oyuncusu Merih Öztürk de Haysiyet’i güçlü bir aile hikâyesi olarak tanımlıyor.

HAYSİYET DİZİSİ YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Haysiyet dizisinin belirli bir kişinin hayatından veya yaşanmış tek bir olaydan uyarlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapımın hikâyesi, Karlıova ve Tarman aileleri üzerinden şekillenen Mehmet ile Simay’ın ilişkisini merkeze alıyor. Bu nedenle Haysiyet, gerçek bir olayın birebir anlatımından ziyade dramatik unsurlarla oluşturulan bir dizi hikâyesi olarak öne çıkıyor.

HAYSİYET DİZİSİ KURGU MU?

Haysiyet dizisi kurgu bir yapım olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide farklı sosyal çevrelerden gelen iki ailenin çatışması ve bu ortamda gelişen aşk hikâyesi işleniyor. Mehmet ve Simay’ın karşı karşıya kaldığı aile baskısı, sınıf farklılıkları ve değer çatışmaları senaryonun temel unsurları arasında bulunuyor.

HAYSİYET DİZİSİ UYARLAMA MI?

Haysiyet dizisinin yabancı bir dizi, kitap ya da gerçek hayat hikâyesinden uyarlama olduğuna dair resmi bir bilgi paylaşılmadı. Kanal D'nin tanıtım içeriklerinde de yapım, Mehmet ve Simay’ın aşkı üzerinden aile ve insan ilişkilerini anlatan özgün bir hikâye olarak tanıtılıyor.