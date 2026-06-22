Haymana Belediyesi hangi partiden, Levent Koç hangi partili?

Haymana Belediyesi’nin siyasi durumu ve Belediye Başkanı Levent Koç’un hangi partiden olduğu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yerel yönetimlere ilişkin araştırmalar artarken, “ Haymana Belediyesi hangi partiden yönetiliyor?” sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Peki Levent Koç hangi partili, Haymana Belediyesi’nin siyasi yapısı ne? İşte merak edilenler…

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANI LEVENT KOÇ CHP’DEN İSTİFA ETTİ

Ankara’nın Haymana ilçesinde siyasi gündemi sarsan gelişme yaşandı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, başkent siyasetinde geniş yankı uyandırırken, Koç’un sonraki siyasi adımı merak konusu oldu.

AK PARTİ’YE KATILDI ROZETİ ERDOĞAN TAKTI

CHP’den istifasının ardından Levent Koç’un AK Parti’ye katıldığı açıklandı. Parti değişikliği sonrası Koç’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması dikkat çekti. Bu gelişme, Ankara kulislerinde sürpriz bir siyasi hamle olarak değerlendirildi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN ZİYARET

Koç’un parti değişikliği sürecinden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmesi kulislerde dikkat çekti. Bu görüşme, “parti değişikliği sinyali mi?” sorularını beraberinde getirirken, siyasi çevrelerde farklı yorumlara neden oldu.

AFİŞ VE PANKART İDDİASI GÜNDEM OLDU

Ziyaretin ardından Haymana ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ait bazı pankart ve afişlerin kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu gelişme, yerel siyasette gerilimi artıran unsurlar arasında gösterildi.

ANKARA SİYASETİNDE DENGELER DEĞİŞTİ

Yaşanan istifa ve parti değişikliği sonrası Ankara’da yerel siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceği konuşuluyor. Levent Koç’un AK Parti’ye geçişi, önümüzdeki süreçte Haymana ve çevresindeki siyasi tabloyu da etkileyebilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.