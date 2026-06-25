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Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?

Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
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Hayal Köseoğlu, son dönemde yer aldığı projeler ve özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Küçük yaşlarda başladığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı yapımda rol alan Hayal Köseoğlu'nun yaşamı, eğitimi ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. Peki, Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Hayal Köseoğlu, yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hayal Köseoğlu'nun biyografisi ve kariyerine dair öne çıkan bilgiler...

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Küçük yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Köseoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayımlanan "Ruhsar" dizisiyle yaşamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan oyuncu, yıllar içerisinde birçok başarılı yapımda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1992 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

HAYAL KÖSEOĞLU NERELİ?

Hayal Köseoğlu, İstanbul doğumludur. Çerkes kökenli olan oyuncu, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamlamıştır.

HAYAL KÖSEOĞLU'NUN KARİYERİ

Hayal Köseoğlu oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlamış ve "Ruhsar", "Mahallenin Muhtarları", "Aşk-ı Memnu", "Muhteşem Yüzyıl", "Arkadaşlar İyidir", "İstanbullu Gelin", "Ufak Tefek Cinayetler", "Mucize Doktor", "Mahkum", "Hudutsuz Sevda" ve "Bahar" gibi birçok başarılı televizyon dizisinde rol almıştır.

Sinema alanında da "7. Koğuştaki Mucize", "Bir Nefes Daha", "Beni Sevenler Listesi" ve "Sesinde Aşk Var" gibi yapımlarda yer alan oyuncu, dijital platformlarda yayımlanan "Bonkis" ve "Cezailer" projelerinde de performans sergilemiştir. Günümüzde kariyerini televizyon, sinema ve tiyatro projeleriyle sürdürmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sait Sabuncu:

Maaşallah...

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