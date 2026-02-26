Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Hatice Aslan, hem ekran hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi film ve dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden biridir. 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta doğan oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak uzun yıllar sahnelerde yer almıştır. Hatice Aslan, Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınmış; Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki Hacer karakteriyle de sinema dünyasında adından söz ettirmiştir.

Hatice Aslan'ın sanat hayatı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldığı eğitimle başlamış ve mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştır. İlk profesyonel rolü, Nezihe Araz'ın yazdığı ve Kenan Işık'ın yönettiği Bozkır Güzellemesi oyunundaki Gülizar karakteridir. İzmir Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapmış ve burada hem klasik hem modern oyunlarda unutulmaz performanslar sergilemiştir.

Hatice Aslan, tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de etkin bir şekilde yer almış, özellikle günlük dizilerdeki rolleriyle halk tarafından sevilen bir oyuncu olmuştur. Sanat hayatı boyunca sayısız ödül kazanmış ve Türk sahne sanatlarına değerli katkılar sunmuştur.

HATİCE ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 doğumludur. Bu bilgiler ışığında 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

HATİCE ASLAN NERELİ?

Hatice Aslan, 1962 yılında Sivas'ta doğmuştur. Babası Devlet Demiryolları'nda çalışan Halife Aslan, annesi ise ev hanımı Rahime Aslan'dır. Dokuz çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak büyüyen Hatice Aslan, Sivas Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra tiyatroya olan ilgisini geliştirmiştir.

Sivas'ta başlayan bu yolculuk, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde aldığı eğitimle profesyonel bir kariyere dönüşmüştür. Aslan, kökeninden aldığı disiplin ve kararlılıkla hem tiyatro sahnelerinde hem de ekranlarda uzun yıllar boyunca saygın bir isim olarak anılmıştır.

HATİCE ASLAN HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Hatice Aslan, televizyon ve sinema dünyasında geniş bir filmografiye sahiptir. İşte önemli projelerinden bazıları:

Televizyon Dizileri

Ferhunde Hanımlar (1993-1999): Necla karakteriyle meşhur oldu.

En Son Babalar Duyar (2002-2006): Hülya rolüyle başrol oynadı.

Kınalı Kar (2002): Leyla karakteriyle ekranlarda yer aldı.

Lale Devri (2010-2014): Zümrüt Taşkıran rolünde uzun süre izleyiciyle buluştu.

Ayrılsak da Beraberiz (2015): Mehveş karakteriyle başrol oynadı.

Adı: Zehra (2018), Kuzgun (2019), Cam Tavanlar (2021) ve daha pek çok projede yardımcı veya başrol oyuncusu olarak yer aldı.

İnternet dizileri: Alef (2020), Hamlet (2021), Özel Ders (2022)

Sinema Filmleri

Üç Maymun (2008): Hacer karakteri ile başrol, En İyi Kadın Oyuncu ödülleri kazandı.

Vücut (2012): Leyla rolüyle Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007), Kıskanmak (2009), Anadolu Leoparı (2021) ve Kurak Günler (2022) gibi filmlerde yer aldı.

Tiyatro Oyunları

Hatice Aslan, 1983 yılında sahneye çıktığı Bozkır Güzellemesi ile başlayarak, Azizname'95, Küçük Adam Ne Oldu Sana, Pornografi ve Hepimizin Öyküsü Aynı gibi oyunlarda unutulmaz performanslar sergilemiştir. Tiyatro kariyeri, hem klasik eserleri hem de modern oyunları kapsayan geniş bir repertuvar sunar.