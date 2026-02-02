Haberler

Hatay okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Hatay'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Hatay okullar tatil mi?", "3 Şubat Salı Hatay'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, gözler Hatay Valiliği'nden yapılacak olası açıklamalara çevrildi.

Hatay'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU
HATAY

3 ŞUBAT SALI: Hatay genelinde güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye ulaşırken, gece ise 6 derece seviyelerinde kalacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetler için uygun bir hava hakim, sıcaklık 17 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Hafif rüzgarlarla birlikte sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın en sıcak günü olması bekleniyor. Güneşli hava ile birlikte termometrelerin 18-19 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

