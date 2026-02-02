Hatay okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", " Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

HATAY

3 ŞUBAT SALI: Hatay genelinde güneşli bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye ulaşırken, gece ise 6 derece seviyelerinde kalacak.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetler için uygun bir hava hakim, sıcaklık 17 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Hafif rüzgarlarla birlikte sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın en sıcak günü olması bekleniyor. Güneşli hava ile birlikte termometrelerin 18-19 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.