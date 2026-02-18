Hatay okullar tatil mi, 18 Şubat Çarşamba Hatay'da okul yok mu (HATAY VALİLİĞİ)?

Hatay'da 18 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Hatay okullar tatil mi?", "Hatay Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları öne çıkarken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

HATAY HAVA DURUMU

Hatay'da bugün sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Meteoroloji verilerine göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren bulutlu bir hava hakim olurken, gün boyunca yağmur geçişleri beklendiği bildiriliyor. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın yaklaşık 15–17 °C, en düşük sıcaklığın ise 10–12 °C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgâr zaman zaman güney ve güneybatıdan orta kuvvette esecek, nem oranı ise yer yer yüksek seyredecek.

Yağışlar özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde etkili olurken, gökyüzünün zaman zaman parçalı bulutlu görünmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı hissedilen değer olarak biraz daha düşük algılanabilir. Bölgede akşam saatlerinden sonra yağışın zayıflaması ve bulutların dağılmaya başlaması öngörülüyor.

Vatandaşlara dışarı çıkmadan önce yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları, rüzgârın etkili olabileceği saatlerde tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

İlerleyen günlerde (19–20 Şubat) yine bölgede yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi bekleniyor, ancak hafta sonuna doğru hava koşullarında nispeten düzelme ve güneşli hava hakim olmaya başlayacak.

HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

18 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.