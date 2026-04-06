Türkiye’nin hukuk ve anayasa tarihine damga vurmuş isimlerden biri olan Haşim Kılıç, uzun yıllar boyunca Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi kritik kurumlarda görev yaparak yargı sisteminin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Peki, Haşim Kılıç kimdir? Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESKİ AYM BAŞKANI HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç, Türkiye’nin yakın dönemdeki hukuk ve anayasa tarihi açısından önemli isimlerinden biridir. 13 Mart 1950’de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Yozgat’ta başlayan Kılıç, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır. 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girerek 1972 yılında mezun olmuştur.

Meslek hayatına 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak adım atan Haşim Kılıç, denetçi ve başdenetçi unvanlarını alarak sayısal ve hukuki alanlardaki yetkinliğini pekiştirmiştir. 1985 yılında Sayıştay üyeliğine seçilmiş ve burada beş yıl hizmet verdikten sonra, 1990 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştır.

Kılıç, Anayasa Mahkemesi üyeliği süresince yetkinliği ve tarafsızlığıyla dikkat çekmiş, 7 Aralık 1999’da Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiştir. 2003 yılında yeniden Başkanvekilliğine seçilen Kılıç, 22 Ekim 2007 tarihinde Tülay Tuğcu’nun yaş haddinden emekli olmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilmiştir. Bu görevini, 10 Şubat 2015’te kendi isteğiyle, yaş haddinden emekliliğine yalnızca bir ay kala sonlandırmıştır.

Haşim Kılıç, özellikle anayasa hukuku ve yargı bağımsızlığı konularında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de hukukun gelişimine katkı sağlamıştır. Görev süresince adaletin tarafsız ve etkili bir şekilde yürütülmesine verdiği önem, onu hem hukuk camiasında hem de kamuoyunda saygın bir isim haline getirmiştir.

HAŞİM KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Haşim Kılıç, 13 Mart 1950 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 76 yaşındadır. Yaşamının büyük bir bölümünü hukuk ve devlet denetimi alanında geçiren Kılıç, Sayıştay’dan Anayasa Mahkemesi’ne uzanan kariyeri boyunca Türkiye’de hukuk sistemine önemli katkılar sunmuştur.

Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen Kılıç, emeklilik sonrası dönemde de akademik ve hukuki platformlarda görüş ve analizleriyle etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle anayasa hukuku ve yargı bağımsızlığı konularında yaptığı konuşmalar ve yazdığı makalelerle günümüzde de referans kabul edilmektedir.

HAŞİM KILIÇ NERELİ?

Haşim Kılıç, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Doğduğu bu bölge, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer almakta olup, Kılıç’ın erken eğitim hayatını Yozgat’ta sürdürmesine rağmen kökleri Kırşehir’e dayanmaktadır.

Çiçekdağı’nda başlayan yaşam yolculuğu, Kılıç’ın hem kültürel hem de sosyal yapısını şekillendirmiştir. İç Anadolu’nun eğitim ve disiplin geleneği, onun hukuk ve kamu yönetimi alanındaki disiplinli çalışma anlayışına temel oluşturmuştur.

ÖZEL YAŞAMI VE AİLE HAYATI

Haşim Kılıç, özel hayatında evli ve iki çocuk babasıdır.