Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı?

Uyuşturucu suçlarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir dalga operasyon yapıldı. Operasyonun ardından kamuoyunda tanınan birçok isimle birlikte Hasan Can Kaya'nın da gözaltına alınması gündeme geldi.

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlamalarla birçok kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" başlıkları bulunuyor. Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi. Aynı operasyonda Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın da bulunduğu isimler listelendi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Aslen Malatyalı olan Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında sinema sektörüne adım atan Kaya, setlerde reji asistanlığı başta olmak üzere çeşitli görevlerde yer aldı. Bu sürecin ardından uzun yıllar boyunca farklı projelerde senarist olarak çalıştı ve televizyon sektöründe deneyim kazandı.

2014 yılında "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken stand-up komediye yönelen Hasan Can Kaya, 2016'dan itibaren Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak sahne almaya başladı. Ocak 2020'de "Konuşanlar" adlı talk show projesinin çekimlerine başladı. Program önce YouTube'da yayınlandı, Aralık 2020'de Exxen platformuna taşındı ve burada 150 bölümü geride bıraktı. Konuşanlar, 2025 yılında Disney+ platformuna transfer oldu ve ilk bölümü 19 Eylül 2025'te yayınlandı. Özel hayatıyla da merak edilen Kaya'nın evli olmadığı, daha önce programın yönetmenliğini de yapan Sultan San ile bir birliktelik yaşadığı ve ilişkinin sona erdiği biliniyor.