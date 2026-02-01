Haberler

Hasan Can Kaya gözaltına mı alındı? Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı, test sonucu açıklandı mı?

Güncelleme:
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın adı, yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gündeme geldi. Gözaltı kararı ve operasyonun detaylarıyla ilgili merak edilenler, sosyal medyada ve haber platformlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Hasan Can Kaya gözaltına mı alındı? Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı, test sonucu açıklandı mı?

Hasan Can Kaya'nın adı, son dönemde yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ön plana çıktı. Gözaltı durumu, gözaltı gerekçesi ve olası test sonuçlarıyla ilgili gelişmeler, vatandaşlar ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Resmî açıklamalar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer allıyor.

HASAN CAN KAYA GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Hasan Can Kaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Can Kaya, yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Can Kaya'nın yanı sıra Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla da gözaltına alındı. Enes Batur Sungurtekin ve Barış Murat Yağcı'nın ise yurt dışında oldukları belirtildi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Güngören'de dünyaya gelmiş, aslen Malatyalı bir komedyen, yazar ve içerik üreticisidir.

HASAN CAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Hasan Can Kaya 36 yaşındadır.

HASAN CAN KAYA NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Hasan Can Kaya, aslen Malatyalıdır.

HASAN CAN KAYA'NIN KARİYERİ

Kariyerine komedi programlarında yazarlık yaparak başlayan Hasan Can Kaya, uzun yıllar sektörün mutfağında çalıştı. Kendi oluşturduğu format olan "Konuşanlar" programı ile YouTube'da kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Programını daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e taşıdı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

