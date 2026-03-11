Hasan Can Kaya evleniyor mu, kiminle evleniyor? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu, ancak sürpriz bir karar aldığı konuşuluyor. Hasan Can Kaya gerçekten evleniyor mu ve bu evliliğin detayları neler? Sevgilisi kim, kaç yaşında ve nereli? Hayranları ve takipçileri, ünlü komedyenin hayatındaki bu yeni gelişmeyi merakla araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN CAN KAYA EVLENİYOR MU?

Evet, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini resmileştirme kararı aldı ve evlilik yolunda ilk adımı atıyor.

HASAN CAN KAYA KİMİNLE EVLENİYOR?

Hasan Can Kaya, ressam olan sevgilisiyle 29 Mart 2026 tarihinde Ortaköy'de bulunan Feriye'de sade bir törenle nişanlanacak.

HASAN CAN KAYA'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi, sanat dünyasında çalışmalarını sürdüren bir ressamdır. İsmi ise çift tarafından gizli tutulmaktadır.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğmuş, aslen Malatyalıdır. YouTube'da başlayan ve daha sonra Exxen ile Disney+'a taşınan "Konuşanlar" programıyla tanınan Türk komedyen, senarist ve yapımcıdır. Leman Kültür'de stand-up yapmış, senaristlik kökeni sayesinde interaktif mizah tarzıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

2026 yılında şubat ayında bir uyuşturucu operasyonu kapsamında kısa süreli gözaltına alınmış, yapılan testlerin negatif çıkmasıyla serbest bırakılmıştır. Hasan Can Kaya, takipçilerine teşekkür ederek kariyerine mizah ve televizyon programcılığı ile devam etmektedir.