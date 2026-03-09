Hasan Can Kaya, Batman olayı nedir? Hasan Can Kaya'daki Batmanlı kız kimdir, kaç yaşında?

Hasan Can Kaya'nın programında yaşanan bir an, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. "Batmanlı kız" olarak gündeme gelen konuk ve yaşanan diyaloglar izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN CAN KAYA BATMAN OLAYI NEDİR?

Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında Batmanlı olduğunu söyleyen bir izleyiciyle yaptığı diyalog tartışma yarattı. Kaya'nın genç kız için kullandığı ifadeler bazı Batmanlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki gösterildi ve videoyu paylaşanlar onun ırkçılık yaptığını ve Batman'a hakaret ettiğini belirtti.

HASAN CAN KAYA NE DEDİ?

Komedyen Hasan Can Kaya, bu kez programına konuk olan genç kızla yaşadığı diyalogla gündem oldu. Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı dönsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.

BATMANLILAR RAHATSIZ OLDU

Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki var. Videoyu paylaşanlar Hasan Can Kaya'nın ırkçılık yaptığını belirterek "Koca bir şehir olan Batman'a ve Batmanlılara hakaret ediyor" notunu düştü.