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Hbo yapımı Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 25 Aralık 2026'da yayınlanacak. Dizi, Türkiye'de de HBO Max platformu üzerinden izlenebilecek. HBO Max'in Türkiye sayfasında da dizinin Aralık 2026'da yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. J.K. Rowling'in kitap serisinden uyarlanan dizinin "Harry Potter ve Felsefe Taşı" adını taşıyan ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi, her sezonda bir kitabı ele alacak şekilde planlanıyor. Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak, Türkiye'de izlenebilecek mi, oyuncuları kimler ve kaç bölüm olacak soruları hayranların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Harry Potter dizisine ilişkin tüm detaylar.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Harry Potter dizisinin ilk bölümü, 25 Aralık 2026'da yayınlanacak.

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Harry Potter dizisi, HBO yapımı olarak hazırlanıyor. Dizi, ABD'de HBO kanalında ve HBO Max platformunda yayınlanacak. Türkiye'de ise dizinin herhangi bir televizyon kanalında yayınlanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Harry Potter dizisi, dünya genelinde HBO Max platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak. Türkiye'deki izleyiciler de diziyi HBO Max üzerinden izleyebilecek.

HARRY POTTER DİZİSİ TÜRKİYE'DE İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet. HBO Max'in Türkiye sayfasında dizinin Aralık 2026'da yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Diziyi izlemek isteyenlerin HBO Max aboneliğine sahip olması gerekiyor.

HARRY POTTER DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Harry Potter dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

HARRY POTTER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin "Harry Potter ve Felsefe Taşı" adını taşıyan ilk sezonu, serinin ilk kitabından uyarlanıyor. İlk sezonda, teyzesi ve eniştesinin yanında büyüyen Harry Potter'ın 11 yaşında bir büyücü olduğunu öğrenmesi, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na gelişi ve okuldaki ilk yılı anlatılacak. Dizi formatının, filmlere kıyasla kitaplardaki ayrıntılara ve sahnelere daha fazla yer vermesi bekleniyor.

HARRY POTTER DİZİSİ KAÇ SEZON OLACAK?

HBO, Harry Potter dizisini J.K. Rowling'in yedi kitabını ele alacak şekilde planlıyor. Her sezonun bir kitabı konu alması hedefleniyor.

HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominic McLaughlin: Harry Potter

Arabella Stanton: Hermione Granger

Alastair Stout: Ron Weasley

John Lithgow: Albus Dumbledore

Janet McTeer: Minerva McGonagall

Paapa Essiedu: Severus Snape

Nick Frost: Rubeus Hagrid

HARRY POTTER DİZİSİNİ KİM HAZIRLIYOR?

Harry Potter dizisinin senaristliğini ve yapımcılığını Francesca Gardiner, yönetmenliğini ise Mark Mylod üstleniyor. J.K. Rowling ise dizinin yapımcıları arasında yer alıyor. Dizinin çekimleri, Temmuz 2025'te İngiltere'deki Warner Bros. Leavesden Stüdyoları'nda başladı.