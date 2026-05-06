Hantavirüs ölümcül mü, Türkiye'de Hantavirüs var mı? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı

Hantavirüs ölümcül mü sorusu son dönemde yeniden gündeme gelirken, özellikle bulaşma yolları ve risk faktörleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen bu virüs, bazı vakalarda ciddi solunum ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Peki, Hantavirüs gerçekten ne kadar tehlikeli ve ölüm riski taşıyor?

Türkiye’de Hantavirüs var mı sorusu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde farklı bölgelerde görülebilen bu virüsün Türkiye’deki durumu, sağlık otoritelerinin açıklamalarıyla birlikte yeniden inceleniyor. Hantavirüs vakalarının görülüp görülmediği ve riskin ne düzeyde olduğu ise vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

HANTAVİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ? BELİRTİLERİ VE RİSKLERİ NELER?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs türüdür. Enfeksiyonun türüne bağlı olarak ateş, kas ağrısı ve solunum problemleri gibi belirtiler görülebilirken, ağır vakalarda böbrek yetmezliği ve solunum yetmezliği gelişebilir. Bu nedenle “Hantavirüs ölümcül mü?” sorusu, özellikle risk grupları için büyük önem taşımaktadır.

TÜRKİYE’DE HANTAVİRÜS VAR MI, GÖRÜLÜYOR MU?

İlk Tespit ve Bölgeler: İnsanlarda klinik ve serolojik olarak doğrulanmış ilk hantavirüs salgını, 2009 yılının Şubat ayında Zonguldak-Bartın bölgesinde tespit edilmiştir.

• Vaka Durumu: Türkiye'de geçmiş yıllarda sınırlı sayıda hantavirüs vakası rapor edilmiştir ve vakalar genellikle kemirgen temasıyla ilişkilendirilmiştir.

• Bulaşma Yolu: Hantavirüsler, kemiriciler (fare, sıçan vb.) aracılığıyla bulaşan zoonotik virüslerdir. İnsanlara genellikle kemirgen dışkı, idrar veya tükürüklerinin kurumasıyla havaya karışan parçacıkların solunması yoluyla bulaşır.  

Hantavirüs insandan insana bulaşmıyor

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, Çin'de ölüme neden olan hantavirüs eski dünya tipidir ve insandan insana bulaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla uluslararası bir salgın ve pandemi yapması beklenmemektedir." demişti.

Osman DEMİR
