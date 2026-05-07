Hantavirüs nereden çıktı, Arjantin'den mi çıktı?

Hantavirüs vakalarının gemi sınırlarını aşarak İsviçre'ye kadar uzanması, virüsün coğrafi kökenine dair araştırmaları derinleştirdi. Pek çok kişi "Hantavirüs ilk nerede görüldü, Arjantin bu işin merkezi mi?" sorgusunu yaparken, uzmanlar bu patojenin aslında belirli bölgelere özgü olmadığını ancak Arjantin’deki yerel kemirgen popülasyonunun bu son vakada kilit rol oynadığını belirtiyor. DSÖ’nün yakından takip ettiği süreçte, virüsün bir kuş gözlem gezisi sırasında bir "çöplük alanından" çıktığına dair bulgular, kemirgen kaynaklı bulaş riskinin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

HANTAVİRÜSÜN KAYNAĞI: ARJANTİN'DEKİ ÇÖPLÜK ALANI MI?

MV Hondius gemisindeki trajedinin ardından yapılan epidemiyolojik araştırmalar, virüsün izini Arjantin'e kadar sürdü:

• Ushuaia Bağlantısı: Hayatını kaybeden yolcuların, gemiye binmeden önce Arjantin'in Ushuaia kentinde vakit geçirdikleri ve burada bir kuş gözlem turuna katıldıkları belirlendi.

• Kritik Temas: Yetkililer, çiftin bu tur esnasında ziyaret ettiği bir çöplük alanında, hantavirüs taşıyan farelerin dışkı veya idrarıyla kirlenmiş tozları solumuş olabileceğini tahmin ediyor.

• Doğal Rezervuar: Hantavirüs zaten doğada, özellikle belirli kemirgen türlerinde endemik olarak bulunur; ancak bu olayda Arjantin, virüsün gemiye taşındığı "çıkış noktası" olarak kayıtlara geçti.

VİRÜSÜN YAYILMA SEYRİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü'nün açıklamalarına göre, virüsün yayılım kronolojisi şu şekilde gelişti:

1. 1 Nisan 2026: Gemi yola çıktı.

2. Nisan Sonu: İlk semptomlar ve ölümler gemi içerisinde baş gösterdi.

3. Mayıs Başı: Virüsün karaya (İsviçre) ulaştığı bir yolcu üzerinden resmen doğrulandı.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR VE RİSKLİ BÖLGELER NERESİDİR?

Hantavirüs sadece Arjantin'e özgü bir tehdit değildir; ancak kemirgenlerin yoğun olduğu kırsal ve hijyenin düşük olduğu alanlar ana risk merkezleridir. Virüs;

• Solunum Yoluyla: Kemirgen atıklarının kuruyarak havaya karışması sonucu tozların solunmasıyla,

• Doğrudan Temas: Virüslü materyallerin açık yaralara veya ağız/burun mukozasına değmesiyle bulaşır.

Arjantin'den çıkan bu son vakalar, uluslararası seyahatlerde kemirgen kontrolü ve çevre hijyeninin ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya acı bir şekilde hatırlatmış oldu.