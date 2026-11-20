Hangisi yeryüzünde ağaçlardan daha önce ortaya çıkmıştır, köpek balıkları ağaçlardan önce mi var oldu, köpek balıkları ne zaman ortaya çıktı, ilk ağaçlar ne zaman oluştu ve Beyaz'la Joker sorusunun doğru cevabı ne soruları, programı izleyenlerin internette en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Sorunun doğru cevabı "Köpek balıkları" şıkkı. Bilimsel bulgulara göre köpek balıklarının ataları yaklaşık 450 milyon yıl önce okyanuslarda yüzmeye başladı. Yeryüzündeki ilk ağaçlar ise bundan çok daha sonra, yaklaşık 385 milyon yıl önce Devoniyen döneminde ortaya çıktı. Yani köpek balıkları, ağaçlardan yaklaşık 60 milyon yıl daha önce yeryüzünde yaşıyordu. Kurbağalar, kuşlar ve arılar ise ağaçlardan çok daha sonra ortaya çıktı. İşte Beyaz'la Joker'de sorulan sorunun doğru cevabı ve köpek balıklarının ağaçlardan daha yaşlı olmasının ardındaki bilimsel gerçek.

HANGİSİ YERYÜZÜNDE AĞAÇLARDAN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Yeryüzünde ağaçlardan daha önce ortaya çıkan canlı köpek balıkları. Köpek balıklarının ilk temsilcileri yaklaşık 450 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamaya başladı. İlk ağaçlar ise yaklaşık 385 milyon yıl önce ortaya çıktı.

BEYAZ'LA JOKER SORUSUNUN DOĞRU CEVABI NE?

Beyaz'la Joker programında sorulan "Hangisi yeryüzünde ağaçlardan daha önce ortaya çıkmıştır?" sorusunun doğru cevabı "Köpek balıkları" şıkkı. Soruda yer alan diğer şıklar "Kurbağalar", "Kuşlar" ve "Arılar" idi.

SORUNUN ŞIKLARI NELERDİ?

Programda soru için şu şıklar sunuldu:

Köpek balıkları

Kurbağalar

Kuşlar

Arılar

Doğru cevap: Köpek balıkları

KÖPEK BALIKLARI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Köpek balıklarının yeryüzündeki geçmişi yaklaşık 450 milyon yıl öncesine, Ordovisiyen dönemine kadar uzanıyor. Bu dönemden kalan köpek balığı pulu fosilleri, bu canlıların okyanuslarda çok erken bir dönemde var olduğunu gösteriyor. Köpek balıkları, o günden bu yana yaşanan büyük kitlesel yok oluşları atlatmayı başaran ve günümüze kadar varlığını sürdüren canlılar arasında yer alıyor.

İLK AĞAÇLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Yeryüzündeki ilk ağaçlar yaklaşık 385 milyon yıl önce, Devoniyen döneminde ortaya çıktı. Bilinen en eski ağaç türleri arasında Archaeopteris ve Wattieza gibi bitkiler yer alıyor. Bu ilk ağaçlar, karaların yeşillenmesinde ve atmosferdeki oksijen miktarının artmasında önemli rol oynadı.

DİĞER ŞIKLAR NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Sorudaki diğer canlıların hepsi ağaçlardan çok daha sonra ortaya çıktı:

Kurbağalar: Kurbağaların bilinen en eski ataları yaklaşık 250 milyon yıl önce, Triyas döneminde ortaya çıktı.

Kuşlar: Kuşların bilinen en eski temsilcileri arasında yer alan Archaeopteryx, yaklaşık 150 milyon yıl önce, Jura döneminde yaşadı.

Arılar: Arıların ise yaklaşık 100 ila 130 milyon yıl önce, çiçekli bitkilerin yayılmasıyla birlikte ortaya çıktığı düşünülüyor.

KÖPEK BALIKLARI AĞAÇLARDAN NE KADAR YAŞLI?

Köpek balıkları, ağaçlardan yaklaşık 60 milyon yıl daha yaşlı. Bu durum, köpek balıklarını yeryüzünün en kadim canlı gruplarından biri haline getiriyor. Köpek balıklarının dinozorlardan da yaklaşık 200 milyon yıl önce var olduğu biliniyor.

BEYAZ'LA JOKER NEDİR?

Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu bir bilgi yarışması programı. Yarışmacıların genel kültür sorularını doğru yanıtlayarak ödüle ulaşmaya çalıştığı programda, Beyazıt Öztürk'ün esprili sunumu da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Programda sorulan sorular ve doğru cevapları, her bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.