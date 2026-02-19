Haberler

Hangisi daha fazladır (Kim Milyoner Olmak İster)?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Yarışmanın sunduğu eğlenceli bilgi atmosferi sayesinde izleyiciler, evlerinden yarışmaya katılıyormuş gibi hissediyor. Peki, Hangisi daha fazladır?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, Hangisi daha fazladır?

HANGİSİ DAHA FAZLADIR?

A: "Yılmaz" soyadlı kişilerin sayısı

B: Lüksemburg'un toplam nüfusu

C: Türkiye'de bir yıldaki evlilik sayısı

D: İzlanda'nın toplam nüfusu

Cevap :

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

500

