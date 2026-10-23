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Hangisi botanik açıdan “meyve” kabul edilir? Havuç, patates, ıspanak, domates meyve mi?

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Hangisi botanik açıdan “meyve” kabul edilir? Havuç, patates, ıspanak, domates meyve mi?
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Eğlenceli sunumu ve bilgi dolu içeriğiyle dikkat çeken yarışma, yayının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümde mutfaklarımızın vazgeçilmez ürünlerine ilişkin sorulan bir soru da ekran başındakileri düşündürdü. Hangisi botanik açıdan “meyve” kabul edilir?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Şıklardaki tüm ürünlerin günlük hayatta sebze olarak bilinmesi, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Hangisi botanik açıdan “meyve” kabul edilir?

HANGİSİ BOTANİK AÇIDAN “MEYVE” KABUL EDİLİR?

Havuç

Patates

Domates

Ispanak

Cevap: Domates
DOMATES NEDEN MEYVE KABUL EDİLİR?

Botanik bilimine göre meyve, çiçekli bitkilerde çiçeğin yumurtalığından gelişen ve içinde tohum barındıran yapıdır. Domates de bitkinin çiçeğinden gelişen ve içinde çok sayıda tohum taşıyan bir yapıya sahip olduğu için botanik açıdan meyve sınıfında yer alıyor. Mutfakta tatlı yerine tuzlu yemeklerde ve salatalarda kullanıldığı için günlük hayatta sebze olarak biliniyor. Diğer şıklardaki ürünler ise bitkinin farklı kısımlarından oluşuyor: Havuç bitkinin kökü, patates toprak altındaki gövde yumrusu, ıspanak ise yaprağıdır. Bu nedenle bu ürünler botanik açıdan meyve kabul edilmiyor. Domatesin yanı sıra biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi içinde tohum barındıran pek çok ürün de botanik açıdan meyve sayılıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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