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HANGİ ÜNLÜLER TUTUKLANDI (TAM LİSTE): Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz...

HANGİ ÜNLÜLER TUTUKLANDI (TAM LİSTE): Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz...
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Hangi ünlüler tutuklandı? İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 9’unun tutuklanmasının ardından “tam liste” merak konusu oldu. Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini gibi isimlerin yer alıp almadığı araştırılırken, tutuklanan ve serbest bırakılan isimler netleşti. Peki, Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? Beren Saat, Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz...

Uyuşturucu operasyonunda hangi ünlüler tutuklandı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklanırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Hangi ünlüler gözaltına alındı, kimler tutuklandı?” sorusu gündemde yer alırken, kamuoyunun merak ettiği tam liste ve detaylar haberimizde...

HANGİ ÜNLÜLER TUTUKLANDI?

İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında toplam 23 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia ve Eren Yorulmaz yer aldı.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında uyuşturucu kullanımı ve temini iddiasıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonrası şüpheliler gözaltına alındı, kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

ÜNLÜLER NEDEN TUTUKLANDI?

Şüpheliler, yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ve bazı adreslerde ele geçirilen maddeler ve aparatlara ilişkin iddialar nedeniyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme, delil durumu ve soruşturma kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

HANGİ ÜNLÜLER SERBEST BIRAKILDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci yer aldı.

KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Toplam 23 şüphelinin yer aldığı dosyada 9 kişi tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklamalar İstanbul’daki sulh ceza hakimliği tarafından gerçekleştirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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