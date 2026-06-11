Hangi ünlüler tutuklandı? (TAM LİSTE) Gözaltına alınan ünlülerden hangileri tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat, magazin, iş dünyası ve eğlence sektöründen çok sayıda tanınmış ismin bulunduğu geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarla toplam 23 kişi gözaltına alınırken, bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarına ulaşıldığı bildirildi. Peki, Gözaltına alınan ünlüler kimler? Gözaltına alınan ünlülerden hangileri tutuklandı? Detaylar...

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER (TAM LİSTE)

İstanbul merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcılar, oyuncular, iş insanları, modacılar, yönetmenler ve sosyal medya fenomenleri yer aldı. Soruşturma dosyasında yer alan liste şu şekilde açıklandı:

Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

Tolga ÇAM (Modacı)

Ferhan KAYA (Borsacı)

Murat SAYGI (Yönetmen)

Enis Ahmet ONAT (Fashion Tv Sahibi)

Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

Emre TARİ (İş insanı)

Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)

Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

Beren SAAT (Oyuncu)

Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

Yaşar İPEK (Şarkıcı)

Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

Enis ARIKAN (Oyuncu)

Rafet Eren YORULMAZER (Mimar) – (Bursa)

Ali Efe BEZCİ (İş insanı) – (Ankara)

Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı) – (İzmir)

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre operasyon kapsamında bazı adreslerde uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarının ele geçirildiği de belirtildi. Özellikle farklı iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalar soruşturmanın kapsamını genişletti.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERDEN HANGİLERİ TUTUKLANDI?

Soruşturmanın mevcut aşamasına ilişkin yapılan resmi bilgilendirmelerde, gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği ve dosyanın henüz adli sürecin başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi.

Şu anki süreçte şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, savcılık değerlendirmesinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri netlik kazanacak. Mevcut resmi bilgiler çerçevesinde tutuklama kararı verilen bir isim bulunmamaktadır.