Hangi ünlüler kalp krizinden vefat etti? Kalp krizi neden çoğaldı, belirtileri neler, neden olur? Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız?

Kalp krizi vakalarındaki artış, hem Türkiye’de hem de dünyada endişe yaratmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin ani vefat haberleri sonrası “Kalp krizi neden olur?”, “Belirtileri nelerdir?” ve “Nasıl anlaşılır?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Uzmanlara göre stres, yaşam tarzı ve genetik faktörler riskleri artırırken, erken belirtilerin fark edilmesi hayati önem taşıyor. İşte kalp krizine dair merak edilenler...

GENÇLERDE KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

Gençlerde kalp krizi belirtileri klasik göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, çarpıntı, soğuk terleme, halsizlik, çene veya sırt ağrısı şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Belirtiler bazen atipik seyredebildiği için fark edilmesi daha zor olabiliyor.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Riski azaltmak için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma, stres yönetimi ve yıllık kalp check-up’ları öneriliyor. Aile öyküsü olanlar ise daha erken yaşta kardiyolojik değerlendirme yaptırmalı.

RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Son yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada genç yetişkinlerde kalp krizi vakalarında belirgin bir yükseliş gözleniyor. Hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, kronik stres ve obezite gibi faktörler, bu tehlikeli tablonun başlıca sorumluları arasında yer alıyor.

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ

Pandemi sonrası dönemde 25-44 yaş grubunda kalp krizi oranlarında yüzde 30’a varan artışlar rapor edildi. Bu durum, yaşam tarzı değişikliklerinin kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.

BİLİMSEL VERİLER NE GÖSTERİYOR?

ABD’de yapılan bir çalışmada, 1995-2014 yılları arasında kalp krizi nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların yüzde 30’unun 35-54 yaş grubunda olduğu ve bu oranın zamanla arttığı belirlendi. Benzer şekilde, 40 yaş altı kalp krizi oranının son 10 yılda her yıl yaklaşık yüzde 2 yükseldiği gözlemlendi. Türkiye’de de gençlerde hipertansiyon, diyabet ve sigara kullanımı kalp krizinin önde gelen tetikleyicileri olarak öne çıkıyor.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Riski azaltmak için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma, stres yönetimi ve yıllık kalp check-up’ları öneriliyor. Aile öyküsü olanlar ise daha erken yaşta kardiyolojik değerlendirme yaptırmalı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “ Genç yaşta kalp krizi vakaları artık istisna değil, maalesef sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Sigara, yüksek stres, düzensiz beslenme ve genetik yatkınlık bir araya geldiğinde damar sertliği erken yaşta başlayabiliyor. Özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü olan gençlerin düzenli check-up yaptırması hayati önem taşıyor. Erken teşhisle birçok vakayı önleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Redwan Seid Busery ise “Kalp krizleri genellikle 50-70 yaş arasında görülürdü ancak son 10-15 yılda 45 yaş altı vakalarda dikkat çekici bir artış var. Yaşam tarzındaki değişimler, belirti vermeyen risk faktörleri ve hareketsizlik bu tabloyu tetikliyor. Gençlerde belirtiler bazen atipik olabilir; göğüs ağrısı yerine yorgunluk, mide bulantısı veya sırt ağrısı şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu yüzden şikayetleri ciddiye almak gerekiyor.” dedi.

Ece İrtem’in ani kaybı, “gençim diye geçiştirme” uyarısını bir kez daha hatırlatıyor. Kalp sağlığınızı ihmal etmeyin; küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir.

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