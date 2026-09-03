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Hangi Türkçe kelime, uluslararası bir kelime uygulamasında hazırlanan "dünyanın en güzel kelimesi" listesinde ilk 15'te yer almıştır?

Hangi Türkçe kelime, uluslararası bir kelime uygulamasında hazırlanan 'dünyanın en güzel kelimesi' listesinde ilk 15'te yer almıştır?
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Hangi Türkçe kelime, uluslararası bir kelime uygulamasında hazırlanan "dünyanın en güzel kelimesi" listesinde ilk 15'te yer almıştır?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Hangi Türkçe kelime, uluslararası bir kelime uygulamasında hazırlanan "dünyanın en güzel kelimesi" listesinde ilk 15'te yer almıştır?

HANGİ TÜRKÇE KELİME, ULUSLARARASI BİR KELİME UYGULAMASINDA HAZIRLANAN "DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMESİ" LİSTESİNDE İLK 15'TE YER ALMIŞTIR?

Hazan

Ufuk

Yakamoz

Mehtap

Cevap: 


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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