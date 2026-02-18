Haberler

Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?

Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?
Güncelleme:
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de yöneltilen sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Programda sorulan ilginç ve düşündüren sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?

HANGİ KELİME KAMU DENETÇİSİ ANLAMINA GELİR?

Filaman

Bibliyoman

Rambursman

Ombudsman

Cevap:

Hangi kelime kamu denetçisi anlamına gelir?


BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

