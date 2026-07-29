Hangi illerde denize girmek yasaklandı? SON DAKİKA! İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelerin ardından olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde denize girilmesi yasaklandı. Özellikle Batı Karadeniz'de beklenen yüksek dalga nedeniyle valilik ve kaymakamlıklar peş peşe tedbir kararları alırken, sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri de vatandaşları kırmızı bayrak uygulamasıyla uyarıyor. Peki, Hangi illerde denize girmek yasaklandı? İstanbul'da denize girmek yasak mı? İşte 29 Temmuz itibarıyla alınan kararlar...

HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre Batı Karadeniz'in batısında yer yer iki buçuk metreye ulaşan dalgalar bekleniyor. Bu nedenle ilgili valilik ve kaymakamlıklar, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bazı bölgelerde denize girilmesini yasakladı.

29 Temmuz tarihinde denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler şu şekilde açıklandı:

Düzce

İstanbul: Beykoz ve Sarıyer

Ordu

Sakarya: Kaynarca

Kocaeli: Kandıra

Yetkililer, olumsuz deniz şartları devam ettiği sürece vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurguluyor.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Evet. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde 29 Temmuz tarihinde denize girilmesi yasaklandı.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak uygulamasıyla vatandaşları uyarırken, yasağın can güvenliğini korumaya yönelik tedbir kapsamında uygulandığı belirtiliyor.

PLAJLARDAKİ BAYRAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Denizlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan bayrakların anlamları şöyle:

Kırmızı bayrak: Denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu gösteriyor.

Sarı bayrak: Denize girmenin risk taşıdığını ifade ediyor.

Siyah beyaz bayrak: Su sporları için ayrılmış alanları gösteriyor.

Yetkililer, sahillerde bulunan uyarı bayraklarının dikkate alınmasını ve alınan yasak kararlarına uyulmasını istiyor. Böylece olumsuz hava ve deniz koşullarının oluşturabileceği risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.