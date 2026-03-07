Haberler

Hande Yener kimdir, hangi partili? Hande Yener kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Pop müziğin ikonik isimlerinden Hande Yener, yıllar içinde hem tarzıyla hem de sürprizlerle dolu müzik yolculuğuyla adından söz ettirdi. İlk albümüyle listeleri altüst eden Yener, elektronik müzik denemeleriyle cesaretini konuşturdu, ardından popa geri dönüşüyle yine gündemin merkezine oturdu. Peki, Hande Yener kimdir, hangi partili? Hande Yener kaç yaşında, nereli?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Hande Yener, 2000'li yıllardan bu yana sahnelerde ve müzik listelerinde adından söz ettiriyor. Pop müzikten elektronik müziğe, farklı tarz ve imaj denemeleriyle dikkat çeken Yener'in kariyerindeki dönüm noktaları ve en sevilen şarkıları merak konusu. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANDE YENER KİMDİR?

Makbule Hande Özyener, profesyonel olarak Hande Yener adıyla tanınan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. 2000'li yılların başında müzik hayatına adım atmış ve kısa sürede Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden biri haline gelmiştir. Hem müzik tarzını hem de sahne imajını sürekli yenileyen Yener, zaman zaman elektronik müzik denemeleriyle de gündeme gelmiştir.

HANDE YENER KAÇ YAŞINDA?

Hande Yener, 12 Ocak 1973 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır ve uzun yıllara yayılan kariyerinde hâlâ aktif olarak müzik çalışmalarına devam etmektedir.

HANDE YENER NERELİ?

Hande Yener, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Yener, İstanbul'un müzik ve sanat ortamında yetişerek sahne hayatına başlamıştır.

HANDE YENER'İN KARİYERİ

Yener'in müzik kariyeri, Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmasıyla başlamış, ardından 2000 yılında ilk albümü Senden İbaret ile profesyonel sahnelere çıkmıştır. "Yalanın Batsın", "Kırmızı", "Bodrum", "Ya Ya Ya Ya" gibi hitlerle listelerde üst sıralara çıkan Yener, 2007'de elektronik müziğe yönelmiş; daha sonra pop müziğe geri dönerek Hande'ye Neler Oluyor?, Kraliçe, Mükemmel ve Hepsi Hit serisi albümlerle başarısını pekiştirmiştir. Kariyeri boyunca Altın Kelebek ve Kral Türkiye Müzik Ödülleri gibi prestijli ödüller kazanmıştır.

Sahra Arslan
500

