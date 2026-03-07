Hande Yener'e soruşturma mı açıldı, neden soruşturma açıldı? Hande Yener Cumhurbaşkanına hakaret mi etti, ne dedi?

Pop müziğin tanınan isimlerinden Hande Yener, bu kez sahnedeki performansından çok hakkında ortaya atılan bir soruşturma iddiasıyla gündemde. Bir konser sırasında seyircilerin attığı sloganlara eşlik ettiği ve bazı ifadeler kullandığı öne sürülen Yener hakkında başlatıldığı belirtilen inceleme, kamuoyunda pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANDE YENER'E SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Evet, ünlü pop müziği sanatçısı Hande Yener hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, sanatçının bazı konserlerinde söylediği iddia edilen sözler ve seyircilerin attığı sloganlara sahneden eşlik ettiği iddiasına dayandığı öğrenildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yener'in "Anayasal düzeni hedef almak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla ifade vermesi için ilgili birimlere talimat gönderildiği aktarıldı.

HANDE YENER'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturmanın, 2025 yılında gerçekleşen iki ayrı konser sırasında yaşandığı iddia edilen olaylara dayandığı belirtildi.

İddialara göre Hande Yener, 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konserde, seyircilerin attığı "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi" sloganına sahneden eşlik etti.

Ayrıca 18 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde ise sahnede "Biz bu devri çok güzel devireceğiz…" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bu söz ve sloganlar nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HANDE YENER CUMHURBAŞKANINA NE DEDİ?

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre Hande Yener'in konser sırasında seyircilerin attığı "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi" sloganına sahneden eşlik ettiği öne sürüldü.

Ayrıca İstanbul'da verdiği bir başka konserde "Biz bu devri çok güzel devireceğiz…" şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

Savcılık, bu ifadelerin içeriğini incelemek üzere sanatçının savunmasının alınmasını istedi.

HANDE YENER HAKARET OLAYI NEDİR?

Soruşturmanın çıkış noktası, M.A.Y. isimli bir kişinin CİMER'e yaptığı şikayet oldu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, Yener'in konserlerde söylediği iddia edilen sözler değerlendirilmeye alındı.

Dosyanın ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, burada yetkisizlik kararı verilmesinin ardından konuyla ilgili incelemenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığı ve daha sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Savcılık, olayla ilgili olarak Hande Yener'in ifadesinin alınmasını talep etti.