Hande Demir kimdir? Hande Demir kaç yaşında, nereli, kaç kilo?

Hande Demir'in hayatı ve kariyeri, magazin takipçileri tarafından yakından araştırılıyor. Bir dönem Hande Acar soyadıyla da tanınan Demir, cemiyet hayatındaki etkinliği ve Doya Doya Moda programındaki jüri üyeliğiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. 1984 doğumlu olan Hande Demir'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilinirken, fiziksel özellikleri arasında yer alan kilosu hakkında ise kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Hande Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo? İşte merak edilen ayrıntılar...

HANDE DEMİR KİMDİR?

Hande Demir, Türk cemiyet hayatının tanınan isimleri arasında yer almaktadır. 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Demir, iş insanı Teoman Demir ile Revan Sadıkoğlu'nun kızıdır. Evlendikten sonra Hande Acar soyadını da kullanan Demir, özel yaşamı, sosyal hayatı ve televizyon projeleriyle magazin gündeminde yer almıştır.

HANDE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Hande Demir, 1984 yılında doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Demir, eğitim hayatını da İstanbul'da sürdürmüştür.

HANDE DEMİR NERELİ?

Hande Demir İstanbul doğumludur. Lise eğitimini İstanbul Işık Lisesi'nde tamamlayan Demir, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nde tamamlamıştır.

HANDE DEMİR'İN KARİYERİ

Hande Demir, üniversite yıllarından itibaren medya alanına ilgi duymuş ve televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer almıştır. Medya ve iletişim eğitiminin ardından özellikle moda, yaşam tarzı ve cemiyet hayatıyla ilgili çalışmaları ve görünürlüğüyle tanınmıştır.

Demir, 2020 yılında Doya Doya Moda programında konuk jüri olarak görev yapmıştır. Kemal Doğulu'nun programdan ayrılmasının ardından 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan bölümlerde jüri koltuğuna oturan Demir; Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez ile birlikte yarışmacıları değerlendirmiştir.

Moda ve sosyal yaşam alanındaki ilgisiyle öne çıkan Hande Demir, televizyon projesinin yanı sıra katıldığı davetler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da magazin gündeminde yer almaya devam etmektedir.