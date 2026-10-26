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Ayta Sözeri'nin başrolünde yer aldığı Handan dizisi, hikâyesi ve yayın detaylarıyla merak uyandırdı. İzleyiciler, dizinin hangi platformda yayınlanacağını, ne zaman başlayacağını, kaç bölümden oluşacağını ve konusunu araştırıyor. Peki, Handan dizisi hangi platform, nerede yayınlanacak? Handan dizisi ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

HANDAN DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Handan dizisinin Türkiye'de hangi televizyon kanalında veya dijital platformda yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Yapım, uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya'nın kataloğunda yer alıyor. Ancak dizinin dağıtım kataloğuna eklenmesi, belirli bir platformda yayınlanacağı anlamına gelmiyor.

HANDAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Handan dizisinin yayın tarihiyle ilgili resmî bir açıklama bulunmuyor. Yapımın izleyiciyle ne zaman buluşacağı ve Türkiye'deki yayın takvimi henüz netleşmedi. Yayın tarihi açıklandığında dizinin hangi platformda izlenebileceğine ilişkin ayrıntıların da belli olması bekleniyor.

HANDAN DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Inter Medya'nın yapım kataloğundaki bilgilere göre Handan, toplam 8 bölümden oluşuyor. Her bölümün yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan dizi, kısa dizi formatında hazırlandı.

HANDAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Handan dizisi, çevresinde Handan Kaya adıyla tanınan, resmî kayıtlarda Şükran Aktaş ismiyle yer alan ve doğduğunda Nail Çakır adı verilen kişinin yaşam öyküsünden esinleniyor. Yıllarca farklı bir kimlikle yaşadığı belirtilen kişinin geçmişine ilişkin gerçekler, ölümünün ardından ortaya çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olaydan ilham alan yapım, kimlik, aile bağları ve geçmişte saklanan sırlar etrafında şekilleniyor. Dizide, kişinin yakınlarının ölümünden sonra öğrendikleri gerçeklerle yüzleşmesi ve yıllarca bilinmeyen geçmişin ortaya çıkışı ele alınıyor.

HANDAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Handan dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ayta Sözeri

Asude Kalebek

Yağızcan Konyalı

Murat Kılıç

Sedef Avcı

Nursel Köse

Yapımın yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Dizinin yapım şirketi ise Royal Pictures olarak belirtiliyor.