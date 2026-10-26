Handan dizisi gerçek mi, uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Handan Hemşire olayı, Handan dizisiyle yeniden merak konusu oldu. Başrolünde Ayta Sözeri'nin yer aldığı yapım, ölümünün ardından gerçek kimliği ve geçmişiyle ilgili sırlar ortaya çıkan Handan Kaya'nın yaşam öyküsünden esinleniyor. Peki, Handan dizisi gerçek bir hikâye mi, uyarlama mı? Handan dizisi kimin hayatını anlatıyor? Detaylar...

HANDAN DİZİSİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Handan dizisi, gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenerek hazırlanan bir yapım. Dizinin hikâyesinin merkezinde, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Handan Kaya'nın yaşamı bulunuyor.

Çevresinde Handan Kaya adıyla tanınan kişinin ölümünün ardından kimliğine ve geçmişine ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıkmıştı. Resmî kayıtlarda Şükran Aktaş adıyla yer alan ve doğumda Nail Çakır adıyla kaydedildiği belirtilen kişinin hayatı, programda ele alınan olayın temelini oluşturdu.

Dizide de Handan'ın geçmişi, kimliği ve ailesiyle ilgili sırlar konu ediliyor. Bununla birlikte yapımın gerçek olaylardan esinlenmesi, senaryodaki bütün sahnelerin ve diyalogların yaşananlarla birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor.

HANDAN DİZİSİ KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Handan dizisi, kamuoyunda Handan Hemşire olarak tanınan Handan Kaya'nın yaşam öyküsünden esinleniyor. Yıllarca hemşirelik yaptığı belirtilen Kaya'nın geçmişi, 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan bilgilerle gündeme gelmişti.

Handan Kaya'nın kullandığı kimlik bilgileri ve ailesine ilişkin gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmıştı. Dosyanın önemli başlıklarından birini ise Kaya'nın büyüttüğü Tansu'nun biyolojik ailesine ilişkin araştırmalar oluşturuyordu.

Tansu'nun biyolojik annesini bulmak amacıyla yürütülen araştırmalar sırasında, 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesinde bebeğinin kaybolduğunu belirten Aysel Başar'ın anlattıkları da gündeme geldi. Yapılan DNA testi sonucunda Tansu ile Aysel Başar'ın biyolojik anne-kız oldukları belirlendi.

Handan dizisi, bu gerçek yaşam öyküsünden hareketle kimlik, aile bağları ve geçmişte saklı kalan sırları ele alıyor.

HANDAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Handan dizisinin konusu, geçmişiyle ilgili gerçeklerin ölümünün ardından ortaya çıkmasıyla ailesinin bildiklerinin değiştiği bir kişinin yaşamı etrafında şekilleniyor.

Hikâyede Handan'ın kimliği, geçmişi ve yakınlarıyla ilişkileri ön plana çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olaydan esinlenen yapım, yıllarca gizli kalan bilgilerin ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmeleri konu ediniyor.

HANDAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Handan dizisinin başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Asude Kalebek, Yağızcan Konyalı, Murat Kılıç, Sedef Avcı ve Nursel Köse bulunuyor.

Yapımın yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken senaryo ekibinde Eray Yasin Işık, Ezgi Keskin, Tansu Ayaz ve Gülsün Öz yer alıyor. Sekiz bölümden oluşması planlanan dizinin her bölümünün yaklaşık 40 dakika sürmesi öngörülüyor.

HANDAN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Handan dizisinin yayın tarihi ve Türkiye'de hangi kanal ya da dijital platformda izleyiciyle buluşacağı henüz resmî olarak açıklanmadı. Yapım, uluslararası dağıtım şirketi Inter Medya'nın kataloğunda yer alıyor.

Dizinin yayın takvimi ve Türkiye'deki yayıncı kuruluşuna ilişkin ayrıntıların açıklanmasıyla birlikte izleme seçenekleri de netleşecek.