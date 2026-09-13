Hamide Akkuş nişanlandı mı, ne zaman nişanlandı? Hamide Akkuş son dakika!

Hamide Akkuş nişanlandı mı, ne zaman nişanlandı? “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Aylin karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş'un özel hayatına ilişkin gelişme gündeme geldi. Akkuş'un sevgilisi Tugay Ercins ile nişanlandığı öğrenilirken, törenden renkli görüntüler de dikkat çekti. İşte Hamide Akkuş'un nişanına ilişkin merak edilenler...

HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI MI?

Evet. “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Aylin karakterini canlandıran oyuncu Hamide Akkuş, sevgilisi Tugay Ercins ile nişanlandı. İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende çift, yüzük takarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişan töreninde yaşanan renkli anlar da kameralara yansıdı.

HAMİDE AKKUŞ NE ZAMAN NİŞANLANDI?

Hamide Akkuş, 13 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenen nişan töreniyle Tugay Ercins ile nişanlandı. Ailelerin ve yakın dostların katıldığı törende yüzükler takıldı. Törende geleneksel “makas kesmiyor” adeti sırasında yaşananlar ise davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

HAMİDE AKKUŞ KİMDİR?

Hamide Akkuş, “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle tanınan oyuncudur. Dizideki rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akkuş, özel hayatıyla da gündeme geldi. Oyuncunun nişan töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

HAMİDE AKKUŞ KİMİNLE NİŞANLANDI?

Hamide Akkuş, Tugay Ercins ile nişanlandı. Çiftin İstanbul'da gerçekleştirilen nişan törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. Yüzüklerin takılmasının ardından geleneksel “makas kesmiyor” adeti sırasında tepsiye peş peşe 200 TL'lik banknotlar bırakıldı ve nişan tepsisi kısa sürede parayla doldu.