Hamide Akkuş kimdir? Hamide Akkuş kaç yaşında, nereli?

Oyunculuğuyla adından söz ettiren Hamide Akkuş hakkında araştırmalar hız kazandı. 1995 yılında dünyaya gelen oyuncunun yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyeri merak edilirken, Hamide Akkuş kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. İşte Hamide Akkuş'un yaşamı, eğitim hayatı ve ekran serüveni...

HAMİDE AKKUŞ KİMDİR?

Hamide Akkuş, oyunculuk çalışmalarıyla tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Akkuş, Uşak Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur.

HAMİDE AKKUŞ KAÇ YAŞINDA?

Hamide Akkuş, 22 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

HAMİDE AKKUŞ NERELİ?

Hamide Akkuş'un İstanbul doğumlu olduğu bilgisi yer alıyor. Oyuncunun aslen hangi şehirden olduğu konusunda ise güvenilir kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.

HAMİDE AKKUŞ'UN KARİYERİ

Hamide Akkuş, oyunculuk kariyerinde özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki Aylin karakteriyle dikkat çekti. 2023 yılında ekrana gelen yapımda rol alan Akkuş, daha önce Anne dizisinde de yer aldı. Ayrıca 2015 yapımı Soğuk Ölüm filminde oyuncu olarak yer aldığı kaydediliyor.

Akkuş, oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tanınıyor. 2025 yılında verdiği bir röportajda oyunculuk serüveninden ve Aylin karakterine hazırlanma sürecinden bahsetti.