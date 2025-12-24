Haberler

Hamdi Burak Beşer kimdir, neden gözaltına alındı? Hamdi Burak Beşer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Hamdi Burak Beşer kimdir, neden gözaltına alındı? Hamdi Burak Beşer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken isimlerden biri Hamdi Burak Beşer. İş insanı olarak tanınan Beşer'in operasyon kapsamında gözaltına alınması, sosyal medyada ve gündemde kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Peki, Hamdi Burak Beşer kimdir, neden gözaltına alındı? Hamdi Burak Beşer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözlerin çevrildiği isimlerden biri Hamdi Burak Beşer oldu. İş dünyasında bilinen Beşer'in gözaltına alınması, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Hamdi Burak Beşer kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve hakkında gözaltı kararı hangi iddialar nedeniyle verildi? Detaylar merak uyandırıyor…

HAMDİ BURAK BEŞER KİMDİR?

Hamdi Burak Beşer, yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. 1986 yılında doğan Beşer, lise ve üniversite eğitimi için uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. Lisans eğitimini Houston Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi'nde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında yaptı.

Eğitim hayatının ardından Türkiye'ye dönerek aile şirketinde iş yaşamına başladı. Kariyerine dedesi Hamdi Beşer tarafından 1961 yılında kurulan Hidro-Mak şirketinde üretim müdürü olarak başlayan Beşer, kısa süre sonra genel müdürlük görevine getirildi.

Sanayi sektöründeki kariyerinin ardından girişimcilik alanına yönelen Beşer, 2012 yılında Alaçatı'da bir eğlence mekânına ortak oldu ve 2016 yılında Momo markasını kurarak sektördeki faaliyetlerini genişletti.

Hamdi Burak Beşer kimdir, neden gözaltına alındı? Hamdi Burak Beşer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

HAMDİ BURAK BEŞER GÖZALTINA MI ALINDI?

Hamdi Burak Beşer, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 20 kişi arasında yer alıyor.

HAMDİ BURAK BEŞER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hamdi Burak Beşer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatların ele geçirildiği bildirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında;

  • İş adamı Mahmut Uğur Ziylan
  • Erdi Çetin
  • Uğur Can Peker
  • Melisa Şahin
  • İhsan Aygün
  • Model Melisa Fidan Çalışkan
  • Oryantal Nuran Çokçalışkan
  • Burak Kaptan
  • Müzeyyen Karakan
  • Murat Can Şirin
  • Yağmur Uçkun
  • Atilla Aydın
  • Ozan Kılıç
  • Esra Yoldaş Balcı
  • Semavi Siverek
  • Mehmet Tosmur
  • Halime Göçmen
  • Ercan Siverek
  • Yılmaz Burak Bozkurt

bulunuyor. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı