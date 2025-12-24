Hamdi Burak Beşer kimdir, neden gözaltına alındı? Hamdi Burak Beşer kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözlerin çevrildiği isimlerden biri Hamdi Burak Beşer oldu. İş dünyasında bilinen Beşer'in gözaltına alınması, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Hamdi Burak Beşer kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve hakkında gözaltı kararı hangi iddialar nedeniyle verildi? Detaylar merak uyandırıyor…

HAMDİ BURAK BEŞER KİMDİR?

Hamdi Burak Beşer, yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. 1986 yılında doğan Beşer, lise ve üniversite eğitimi için uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. Lisans eğitimini Houston Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi'nde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında yaptı.

Eğitim hayatının ardından Türkiye'ye dönerek aile şirketinde iş yaşamına başladı. Kariyerine dedesi Hamdi Beşer tarafından 1961 yılında kurulan Hidro-Mak şirketinde üretim müdürü olarak başlayan Beşer, kısa süre sonra genel müdürlük görevine getirildi.

Sanayi sektöründeki kariyerinin ardından girişimcilik alanına yönelen Beşer, 2012 yılında Alaçatı'da bir eğlence mekânına ortak oldu ve 2016 yılında Momo markasını kurarak sektördeki faaliyetlerini genişletti.

HAMDİ BURAK BEŞER GÖZALTINA MI ALINDI?

Hamdi Burak Beşer, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 20 kişi arasında yer alıyor.

HAMDİ BURAK BEŞER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hamdi Burak Beşer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatların ele geçirildiği bildirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında;

İş adamı Mahmut Uğur Ziylan

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Melisa Şahin

İhsan Aygün

Model Melisa Fidan Çalışkan

Oryantal Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Semavi Siverek

Mehmet Tosmur

Halime Göçmen

Ercan Siverek

Yılmaz Burak Bozkurt

bulunuyor. Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.