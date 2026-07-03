Hamaney öldü mü, Hamaney ne zaman, nerede öldü, Hamaney neden öldü?

İran lideri Ali Hamaney hakkında sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlar, "Hamaney öldü mü?" sorusunu gündeme taşıdı. Bununla birlikte "Hamaney ne zaman, nerede öldü?" ve "Hamaney neden öldü?" şeklindeki aramalar da hız kazandı. Peki, Ali Hamaney hakkında ortaya atılan iddialar doğru mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve resmi kaynaklardan gelen son bilgiler.

HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ölümü, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. "Hamaney öldü mü?", "Hamaney ne zaman, nerede öldü?" ve "Hamaney neden öldü?" soruları kısa sürede en çok araştırılan konular arasına girdi. İran devlet medyası, Hamaney'in hayatını kaybettiğini doğrularken, olayın ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, 28 Şubat 2026 tarihinde Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. İlk olarak İsrail ve ABD tarafından yapılan açıklamalarda Hamaney'in öldüğü duyurulurken, İran devlet medyası da ertesi gün yaptığı açıklamayla ölümü resmen doğruladı.

HAMANEY NE ZAMAN VE NEREDE ÖLDÜ?

Ali Hamaney, 28 Şubat 2026'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen hava saldırısı sırasında yaşamını yitirdi. Saldırının, İranlı üst düzey yetkililerin bulunduğu noktaları hedef aldığı belirtilirken, Hamaney'in bulunduğu yerleşkenin de saldırılarda ağır hasar gördüğü bildirildi.

HAMANEY NEDEN ÖLDÜ?

Resmi açıklamalara göre Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in ortak hava harekâtı kapsamında gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirdi. İranlı yetkililer, saldırının ülkenin üst düzey yönetimini hedef aldığını açıklarken, olay uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

Hamaney'in ölümünün doğrulanmasının ardından İran hükümeti ülke genelinde 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti. Olayın ardından İran'da ve farklı ülkelerde çeşitli gösteriler düzenlenirken, cenaze töreni ve sonrasındaki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.