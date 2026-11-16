Hamal dizisi ne zaman başlıyor, Hamal hangi kanalda yayınlanacak?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATV’nin yeni dizisi Hamal, güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen’i aynı projede buluşturan dizinin çekimleri sürerken izleyiciler “Hamal dizisi ne zaman başlıyor?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
ATV’nin iddialı yapımı Hamal’ın ilk bölüm tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Çekimlerine 20 Eylül 2026'da başlanan dizinin yayın günü ve saati, kanalın yayın planlamasının ardından duyurulacak. İstanbul’un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan hikayesiyle dikkat çeken Hamal’ın Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’lu oyuncu kadrosu ise belli oldu. İşte Hamal dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihine ilişkin merak edilenler.
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hamal dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ilk olarak Ekim 2026'da ekrana gelmesi planlanıyordu, ancak ATV yayın günü ve saatine ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Dizinin ilk bölüm tarihinin kurgu, tanıtım ve kanalın yayın planlamasının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal, Eminönü’nde hamallık yapan Kemal’in hikayesini anlatıyor. Ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla birlikte çalışan Kemal’in, “Harputlu Kemal” olarak bilinen karanlık bir geçmişi bulunuyor. Beklenmedik bir ölüm, Kemal’i geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda bırakır. Kemal’in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Hayat ile kesişir. İkili, geçmişin bedelini birlikte ödemek zorunda kalabilir. Güçlü rakip Egemen ise şehrin bir kesimini diğerine karşı kullanır. İstanbul’un eski hanlarından modern plazalarına uzanan dizi; suç, dram, adalet, vicdan ve aşkı bir araya getiriyor.
HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Oktay Kaynarca: Kemal
Fahriye Evcen: Hayat
Caner Cindoruk: Egemen
Erdal Özyağcılar: Derviş
Burak Tozkoparan: Tekin
Yasemin Yazıcı: Hilal
Yiğit Uçan: Esfender
Sera Kutlubey: Melez
Sarp Akkaya: Falke
Zeynep Kankonde: Adile
İpek Erdem: Afet
Hakan Karsak: Bülbül
Onur Dilber: Mıhçı
Mine Teber: Gülizar
HAMAL DİZİSİNİN YAPIMCISI VE YÖNETMENİ KİM?
Hamal dizisinin yapımını KYN Yapım üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Senaryoyu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban yazıyor.
HAMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hamal dizisi İstanbul ve çevresinde çekiliyor. Dizinin hikayesi, İstanbul’un Eminönü semtinde geçiyor.