Hamal dizisi ne zaman başlıyor, Hamal hangi kanalda yayınlanacak?

ATV’nin iddialı yapımı Hamal’ın ilk bölüm tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Çekimlerine 20 Eylül 2026'da başlanan dizinin yayın günü ve saati, kanalın yayın planlamasının ardından duyurulacak. İstanbul’un tarihi hanlarından modern plazalarına uzanan hikayesiyle dikkat çeken Hamal’ın Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’lu oyuncu kadrosu ise belli oldu. İşte Hamal dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihine ilişkin merak edilenler.

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hamal dizisinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin ilk olarak Ekim 2026'da ekrana gelmesi planlanıyordu, ancak ATV yayın günü ve saatine ilişkin resmi bir duyuru yapmadı. Dizinin ilk bölüm tarihinin kurgu, tanıtım ve kanalın yayın planlamasının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

HAMAL DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Hamal dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak.

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal, Eminönü’nde hamallık yapan Kemal’in hikayesini anlatıyor. Ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla birlikte çalışan Kemal’in, “Harputlu Kemal” olarak bilinen karanlık bir geçmişi bulunuyor. Beklenmedik bir ölüm, Kemal’i geçmişiyle yeniden yüzleşmek zorunda bırakır. Kemal’in yolu, farklı mekanlarda şarkı söyleyerek hayatını kazanan Hayat ile kesişir. İkili, geçmişin bedelini birlikte ödemek zorunda kalabilir. Güçlü rakip Egemen ise şehrin bir kesimini diğerine karşı kullanır. İstanbul’un eski hanlarından modern plazalarına uzanan dizi; suç, dram, adalet, vicdan ve aşkı bir araya getiriyor.

HAMAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca: Kemal

Fahriye Evcen: Hayat

Caner Cindoruk: Egemen

Erdal Özyağcılar: Derviş

Burak Tozkoparan: Tekin

Yasemin Yazıcı: Hilal

Yiğit Uçan: Esfender

Sera Kutlubey: Melez

Sarp Akkaya: Falke

Zeynep Kankonde: Adile

İpek Erdem: Afet

Hakan Karsak: Bülbül

Onur Dilber: Mıhçı

Mine Teber: Gülizar