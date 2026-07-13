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Haluk Levent'in kızı Ela Acil kimdir, annesi kim? Ela Acil kaç yaşında, nereli?

Haluk Levent'in kızı Ela Acil kimdir, annesi kim? Ela Acil kaç yaşında, nereli?
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Haluk Levent'in gündemde yer almasının ardından sanatçının ailesiyle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ela Acil hakkında kim olduğu, kaç yaşında olduğu, annesinin kim olduğu ve nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Haluk Levent'in kızı Ela Acil kimdir, annesi kim? Ela Acil kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyunda yakından takip edilmesiyle birlikte, sanatçının özel yaşamı da yeniden merak konusu oldu. Özellikle " Haluk Levent'in kızı kim?" ve "Ela Acil kimdir?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Göz önünde olmamayı tercih eden Ela Acil hakkında kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgiler, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Haluk Levent'in kızı Ela Acil hakkında doğrulanmış bilgiler...

HALUK LEVENT'İN KIZI ELA ACİL KİMDİR?

Ela Acil, Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent'in kızıdır. Haluk Levent, sanat yaşamı boyunca müzik kariyeri ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ön planda yer alırken, özel hayatını ise kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden sanatçılar arasında bulunuyor. Bu nedenle kızı Ela Acil de bugüne kadar medyada çok sık yer almayan isimlerden biri oldu.

Ela Acil, Haluk Levent ile Neslin Yonarlar'ın evliliğinden dünyaya geldi. Sanatçının ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlar oldukça sınırlı olduğundan, Ela Acil hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler de belirli çerçevede kalıyor.

Haluk Levent ve Neslin Yonarlar, uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2004 yılında evlilikle taçlandırdı. Yaklaşık 13 yıl süren evliliklerinden dünyaya gelen Ela Acil, ailesinin tercihi doğrultusunda gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

ELA ACİL'İN ANNESİ KİM?

Ela Acil'in annesi Neslin Yonarlar'dır.

Haluk Levent ile Neslin Yonarlar, 2004 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri magazin gündeminde zaman zaman yer alsa da, aile yaşamlarını büyük ölçüde özel alanlarında sürdürmeyi tercih etti. Bu evlilikten 2008 yılında Ela Acil dünyaya geldi.

ELA ACİL KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ela Acil, 2008 yılında dünyaya geldi. Buna göre 2026 yılı itibarıyla Ela Acil 18 yaşındadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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