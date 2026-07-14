İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Levent'in başka kişilere ait hesaplar üzerinden milyonlarca liralık bahis oynadığı öne sürüldü. Peki, Haluk Levent hangi takıma bahis oynadı? Detaylar...

HALUK LEVENT HANGİ TAKIMA BAHİS OYNADI?

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde, Haluk Levent hakkında dikkat çeken yeni iddialar dosyaya girdi. Savcılık soruşturmasına yansıyan bilgilere göre, Levent'in kendisine ait olmayan hesaplar üzerinden Bayern Münih maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı tespit edildiği öne sürüldü.

Dosyada yer aldığı belirtilen bulgulara göre bahis işlemlerinin farklı kişilere ait hesaplar aracılığıyla gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin detaylarının mali inceleme kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Yetkili makamlar tarafından soruşturmaya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilirken, dosyada yer alan iddialar hakkında resmi adli süreç devam ediyor.

BAYERN MÜNİH MAÇLARINA YÖNELİK İDDİALAR DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen tespitlerde, bahislerin Bayern Münih'in oynadığı karşılaşmalar üzerine yapıldığı öne sürüldü.

Yürütülen mali incelemelerde, milyonlarca liralık bahis işlemlerinin başka şahısların hesapları üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilirken, bu işlemlerin teknik ve finansal açıdan detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

AYNI TERCİHİN SÜREKLİ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen bahislerde sürekli aynı tercihin yapıldığı tespit edildiği öne sürüldü.

Yetkili birimler tarafından dijital veriler ile mali kayıtların incelenmeye devam ettiği, soruşturmanın elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA GÖZALTI SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adresler ile 4 şirket adresinde arama, el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu ve bunların soruşturma kapsamında inceleneceği bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, buna rağmen kaçma girişimi olduğu gerekçesiyle pazar günü gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen mali kayıtlar, dijital materyaller ve diğer deliller üzerindeki incelemeler sürüyor.

Dosyaya giren bahis iddiaları, gözaltı işlemleri ve gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili adli süreç devam ederken, soruşturmaya ilişkin nihai değerlendirme yargı makamlarınca yapılacak. Haberde yer verilen bahis ve diğer hususlar, soruşturma dosyasına yansıyan iddialar ve resmi makamların açıklamaları çerçevesinde aktarılmıştır.