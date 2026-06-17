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Halkbank hisse neden yükseliyor, daha yükselecek mi? Son dakika! 17 Haziran Halkbank yükseldi mi?

Halkbank hisse neden yükseliyor, daha yükselecek mi? Son dakika! 17 Haziran Halkbank yükseldi mi?
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Halkbank hisselerinde yaşanan son hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 17 Haziran işlem gününde yükseliş kaydeden Halkbank payları, özellikle ABD'de devam eden hukuki sürecin sona ermesine ilişkin gelişmelerin ardından yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki, Halkbank hisse neden yükseliyor, daha yükselecek mi? Son dakika! 17 Haziran Halkbank yükseldi mi?

Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri, 17 Haziran tarihinde endeksten pozitif ayrışarak yatırımcıların odağına yerleşti. Uzun süredir takip edilen dava sürecine ilişkin kritik kararın ardından hissedeki yükseliş dikkat çekerken, piyasa oyuncuları Halkbank'ın bundan sonraki performansını merak ediyor. Halkbank hissesi neden yükseldi, yükseliş devam edecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ve yatırımcıların yakından takip ettiği detaylar...

HALKBANK HİSSE NEDEN YÜKSELİYOR 17 HAZİRAN?

Halkbank hisseleri, 17 Haziran işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yatay ve hafif negatif seyir izlediği günde Halkbank hisseleri yüzde 0,3 değer kazanarak 48,3 TL seviyesine yükseldi. Hissedeki hareketlilikte, uzun süredir gündemde olan ABD kaynaklı hukuki süreçte yaşanan gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

HALKBANK DAVASINDA KRİTİK GELİŞME

Halkbank'ın yıllardır devam eden ABD'deki dava sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. İran yaptırımlarının ihlal edildiği iddialarıyla açılan davada, ABD Bölge Yargıcı Richard Berman'ın banka hakkındaki cezai iddianameyi reddetmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Böylece yaklaşık dokuz yıldır devam eden hukuki süreç resmen sona ermiş oldu.

ERTELENMİŞ KOVUŞTURMA ANLAŞMASI SÜRECİ ETKİLİ OLDU

Davanın kapanış sürecinde Mart 2026 tarihinde imzalanan Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması (Deferred Prosecution Agreement) önemli rol oynadı. Halkbank'ın gerekli uyum yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili raporlamaları tamamlamasının ardından taraflar, suçlamaların düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulundu.

10 Haziran'da yapılan başvurunun ardından 17 Haziran'da gelen mahkeme kararıyla birlikte süreç resmen tamamlandı.

HALKBANK HİSSELERİNDE SON DURUM

Son bir yıllık dönemde 19,87 TL seviyelerinden 52,5 TL'ye kadar yükselen Halkbank hisseleri, özellikle dava sürecine ilişkin gelişmelerden etkilenmeye devam etti. Hukuki belirsizliğin ortadan kalkması, yatırımcı algısında pozitif etki oluştururken hissedeki yükseliş hareketini destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

PİYASALAR KARARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Uzun yıllardır banka üzerinde baskı oluşturan hukuki sürecin sona ermesi, piyasalarda önemli bir risk unsurunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar, dava sürecinin tamamlanmasının Halkbank'ın uluslararası piyasalardaki görünümüne ve yatırımcı güvenine olumlu katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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