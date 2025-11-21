Haberler

Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halil Ergün, Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden biri olarak yıllardır sahnelerde ve ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Peki, Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Halil Ergün, Türk tiyatrosu ve sinemasının en köklü isimlerinden biri olarak geniş bir hayran kitlesine sahip. Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelen Ergün, tiyatro sahnelerinden sinema setlerine uzanan uzun ve başarılı kariyeriyle tanınıyor. Hem rolleri hem de aldığı ödüllerle sanat dünyasında saygın bir yere sahip olan usta oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HALİL ERGÜN KİMDİR?

Halil Ergün, 8 Eylül 1946 doğumlu, Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Müşküle Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini İznik'te tamamladıktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim görmüştür.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Ergün, Halk Oyuncuları topluluğunda "Teneke" adlı oyunla profesyonel sahne kariyerine adım atmıştır. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile birlikte Ankara Birlik Sahnesi'ni kurarak Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştur. Sinemaya ise 1974 yılında Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı "İzin" filmiyle adım atmıştır.

Halil Ergün, tiyatro ve sinemadaki başarılı performanslarının yanı sıra, 2006 yılından bu yana Kanal D'de yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde Ali Rıza Tekin karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin de beğenisini kazanmıştır.

Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

HALİL ERGÜN KAÇ YAŞINDA?

Halil Ergün, 8 Eylül 1946 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında aktif olarak görev yapmaktadır. Hem genç oyunculara ilham kaynağı olmuş hem de Türk sinema ve tiyatrosuna pek çok unutulmaz karakter kazandırmıştır.

HALİL ERGÜN NERELİ?

Halil Ergün, Türkiye'nin Bursa iline bağlı İznik ilçesinin Müşküle Köyü'nde doğmuştur. Eğitim ve sanat hayatının büyük kısmını İstanbul ve Ankara'da sürdürmüş, ancak kökeni her zaman Bursa'ya dayanmaktadır. Doğduğu bölge, onun sanat anlayışını ve karakterini şekillendiren unsurlar arasında yer almıştır.

Halil Ergün kimdir? Halil Ergün kaç yaşında, nereli, kariyeri?

HALİL ERGÜN'ÜN KARİYERİ

Halil Ergün, tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında uzun soluklu bir kariyere sahiptir. Tiyatroda "Küçük Prens" gibi klasiklerden sahne oyunlarına, Ankara Birlik Sahnesi'nde pek çok önemli oyuna imza atmıştır. Sinema kariyerinde "İzin" (1975) ile başlayan yolculuğu, "Böcek" (1995), "Mum Kokulu Kadınlar" (1996) ve "Film Bitti" (1989) gibi unutulmaz filmlerle devam etmiştir.

Hem başrol hem de yardımcı oyuncu olarak rol aldığı projelerdeki performanslarıyla sayısız ödül kazanmıştır. Başlıca ödülleri arasında 1995 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü yer almaktadır.

Televizyon kariyerinde ise özellikle "Yaprak Dökümü" dizisindeki Ali Rıza Tekin karakteri ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Ergün, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapmış, "Merhaba" ve "Kırlangıç Fırtınası" gibi eserlerde bu yönünü ortaya koymuştur.

Sanat yaşamı boyunca hem sahne hem de kamera önünde Türk sanatına önemli katkılar sağlamış ve halen aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.