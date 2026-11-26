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Halef neden yok, Halef final mi yaptı soruları dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Halef: Köklerin Çağrısı final yaptı. Dizi, 19 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayınlanan 43. bölümüyle ekranlara veda etti. Bu nedenle Halef artık NOW'un yayın akışında yer almıyor.

HALEF FİNAL Mİ YAPTI?

Evet, Halef final yaptı. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, 19 Kasım 2026'da yayınlanan 43. bölümle sona erdi. Dizinin ikinci sezonu 24 Eylül 2026'da başlamıştı.

HALEF NEDEN BİTTİ?

Final kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş, kararın televizyon reklam gelirlerindeki düşüşle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Bazı haberlerde ise dizinin reytinglerinin beklentinin altında kaldığı belirtildi. Dizinin 42. bölümünde reytinglerde yükseliş yaşansa da final kararı değişmedi.

HALEF FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Final bölümünde Serhat ile Yıldız'ın hikâyesi ve iki aile arasındaki çatışma merkezdeydi. Yıldız'ın vurulması, Serhat'ın endişeli bekleyişi, Nurgül'ün Akif'le iş birliği ve Aşır'ın aşiretin liderliğini üstlenmesi bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu.

HALEF'İN YENİ SEZONU OLACAK MI?

Dizinin yeni bir sezonla ya da farklı bir platformda devam edeceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.