Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı Halef : Köklerin Çağrısı, bu akşam, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak 43. bölümüyle final yapacak. Dizinin 12 Kasım'daki 42. bölümde reytingini 4,07'den 5,15'e yükseltmesi, final kararının iptal edilebileceği yönünde beklenti oluşturmuştu. Ancak NOW'ın resmi yayın akışında dizinin "final" ibaresiyle yer alması ve 43. bölüm final fragmanının yayınlanmasıyla veda kesinleşti. Final kararının nedenine ilişkin ise kanal ya da yapım şirketi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Halef neden final yapıyor, Halef neden bitti, final bölümü ne zaman yayınlanacak ve finalde neler olacak soruları dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Halef: Köklerin Çağrısı'nın finaline ilişkin tüm detaylar.

HALEF NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın final kararının nedenine ilişkin NOW ya da yapım şirketi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin son haftalardaki reyting performansının final kararında etkili olduğu değerlendiriliyor. Dizi, 5 Kasım'da yayınlanan 41. bölümde Total grubunda 4,07 reyting alırken, 12 Kasım'daki 42. bölümde izlenme oranını 5,15'e çıkardı. Ancak bu yükseliş, final kararını değiştirmedi.

HALEF NEDEN BİTTİ?

42. bölümdeki reyting artışının ardından izleyiciler arasında final kararının değişeceği yönünde bir beklenti oluştu. Ancak NOW'ın resmi yayın akışında 43. bölümün "Halef Köklerin Çağrısı final" ibaresiyle yer alması ve final fragmanının yayınlanması, dizinin ekranlara veda edeceğini kesinleştirdi.

HALEF NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak 43. bölümüyle final yapacak.

HALEF FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dizinin final bölümünde, pastaya konulan zehirle birlikte başta Yıldız olmak üzere değer verdiği her şeyi kaybeden Serhat için Urfa'da yepyeni ve zorlu bir dönem başlıyor. Geçmişin gölgeleriyle yüzleşen Serhat'ın karşısında artık bambaşka bir Yıldız duruyor. Ziyan Ağa'nın sakladığı sırların tüm dengeleri nasıl değiştireceği ise final bölümünde yanıt bulacak.

HALEF NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Halef: Köklerin Çağrısı, 18 Eylül 2025'te NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Dizi, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı ve toplam 43 bölüm yayınlanmış olacak.

HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Halef: Köklerin Çağrısı, Şanlıurfa'da çekildi. Dizi, Urfa'nın tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

HALEF DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCULARI KİMLER?

Halef: Köklerin Çağrısı'nın başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. İlhan Şen dizide Serhat karakterine, Biran Damla Yılmaz ise Yıldız karakterine hayat veriyor.