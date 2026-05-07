Halef 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni sezonun en çok beklenen dizilerinden “Halef: Köklerin Çağrısı” için ilk afiş paylaşıldı. Güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi, yayımlanan afişiyle izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki, Halef’in 32. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Urfa’nın büyüleyici atmosferinde geçen “Halef: Köklerin Çağrısı”, Serhat’ın geçmişiyle yüzleşme sürecini, iki kadın arasında sıkışan duygularını ve sürükleyici olayları konu ediniyor. Hem etkileyici anlatımı hem de güçlü oyuncu ekibiyle dikkatleri üzerine çeken dizi, ilk tanıtımıyla seyircinin karşısına çıktı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören bu tanıtım, dizinin karakterlerine ve atmosferine dair ipuçları sunarak beklentileri yükseltti. Peki, Halef 32. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu?
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI GERÇEK Mİ YOKSA UYARLAMA MI?
Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınıyor. “Halef: Köklerin Çağrısı”, herhangi bir eserden uyarlanmadı; tamamen özgün bir kurguya dayanıyor. Yapım, köklerle bağ kurma, geçmişle hesaplaşma ve kaderle yüzleşme temalarını derinlemesine işleyerek farklı bir anlatım sunuyor.
HALEF DİZİSİNİN HİKÂYESİ NEYİ ANLATIYOR?
Dizi, İstanbul’da başarılı bir cerrah olarak hayatını sürdüren Serhat’ın, yıllar sonra memleketi Urfa’ya dönmek zorunda kalmasıyla başlıyor. Serhat, bir yandan kendi geçmişiyle ve ailesinin köklü gelenekleriyle yüzleşirken diğer yandan da karmaşık aşk üçgeni ve aile sırlarıyla karşı karşıya kalıyor. İstanbul’daki eşi Melek ile Urfa’daki dini nikâhlı eşi Yıldız arasında kalan Serhat, modern hayatla geleneksel değerler arasındaki çatışmayı derinden deneyimliyor.
YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?
Hicran’ı kaybetmenin acısını derinden yaşayan Aşır’ın, Akif’i de uçurumdan atmasıyla iki konakta da gerilim artar. Akif’ten sonra Aşır’ın hedefinde bu kez babası Ziyan Ağa vardır. Serhat’la birlikte onunla hesaplaşmaya kararlıdırlar.
Ziyan Ağa’nın eski gücüne kavuşmasını isteyen Melek ise onu Serhat ve Aşır’a karşı korumaya çalışır. Ancak Melek, Ziyan Ağa’nın yaptıklarını öğrendiğinde dengeler değişir. Ziyan Ağa, Melek’in kendisini korumaya devam etmesi için ona çok önemli bir sır verir. Bu sır, Yıldız ile Serhat’ın ilişkisini temelden sarsacak kadar büyüktür.
Yıldız, Melek’in Ziyan’dan öğrendiği sırla sarsılmışken, annesi Ayten’in onun hakkındaki düşüncelerini ve Kenan’la birlikte kurduğu planı da öğrenince ikinci bir yıkım yaşar. Yıldız, tüm bu yaşananların içinden nasıl çıkacaktır?
HALEF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri büyük ölçüde Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor. Urfa’nın kadim tarihi, geleneksel yaşam kültürü ve doğal güzellikleri diziye farklı bir atmosfer kazandırıyor. Tanıtımda izleyiciye sunulan sahneler, bu mistik atmosferin güçlü bir yansımasını veriyor.
HALEF OYUNCU KADROSU
Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur’un yazdığı yapımda; İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz başrolleri üstleniyor. Kadroda ayrıca Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi pek çok güçlü isim de yer alıyor.
DİZİDEKİ KARAKTERLER
BAŞ KARAKTERLER
• Serhat (İlhan Şen): İstanbul’da tanınmış bir cerrahtır. Zorunlu olarak Urfa’ya döner ve geçmişle yüzleşmek durumunda kalır.
• Melek (Aybüke Pusat): Serhat’ın İstanbul’daki eşi. Urfa’ya gelişiyle birlikte hikâyede dengeleri tamamen değiştirir.
• Yıldız (Biran Damla Yılmaz): Serhat’ın Urfa’da dini nikâhla evlendiği genç kadın. Geçmişindeki sırlarla olayların seyrini etkiler.
DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER
• Sultan (Veda Yurtsever): Ailenin otoriter lideri, Serhat’ın dönüşüyle dengeyi korumaya çalışır.
• Onur Bilge: Urfa’daki aile çatışmalarında kritik bir role sahiptir.
• Sezin Bozacı: Geleneksel değerleri temsil eden güçlü bir karakterdir.
• Mazlum Çimen: Urfa’nın köklü ailelerinden biriyle bağlantılı güçlü bir figürdür.
• Benian Dönmez: Kuşak çatışmalarını yansıtan yaşlı aile büyüğüdür.
• Hakan Salınmış: Köyde kanaat önderi rolünü üstlenen etkili bir kişidir.
• Birgül Ulusoy: Geleneksel rollerin baskısında entrikaların merkezinde yer alır.
• Eren Demircan: Genç yaşına rağmen aile içindeki çekişmelerde önemli bir konuma sahiptir.
Kadroda ayrıca Mert Doğan, Ümit Çırak, Serhat Kurtay, Ozan Çelik, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, İnci Sefa Cingöz ve Ceyda Ceren Edis gibi isimler de bulunuyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız’ın annesi Ayten, Urfa’ya gelişiyle beraber heybesinde sakladığı pek çok gizemi de beraberinde getirir. Ancak bu sırlar eşliğinde Yıldız’ın geleceğine dair kurduğu planlar hiç de iyi niyetli değildir. Nihayet annesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Yıldız ise; Ayten ve Sultan arasında kurulan sinsi çıkar ortaklığının asıl kurbanı seçildiğinden henüz habersizdir.
Ayten’in Urfa’ya gelmesi sadece Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkilemiştir.
Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirip onu içeri attırması, Kordağlı Konağı’nda bir otorite boşluğuna sebep olur. Dalyan ve Aşır’ın iktidar mücadelesi içinde bebeğinin tehlikede olduğunu hisseden Melek’in önünde ise iki seçenek vardır: Ya Serhat’ın himayesi altında Yelduran Konağı’na geri dönecek ya da Yıldırım’ın ona yaptığı teklifi kabul edecektir. Diğer yandan kimsenin istemediği Aşır ve Hicran aşkı, artık sinsi entrikaların değil, doğrudan kurşunların hedefi olacaktır.
