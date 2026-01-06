Haberler

Haldun Dormen öldü mü, yaşıyor mu?

Haldun Dormen öldü mü, yaşıyor mu?
Güncelleme:
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, oyuncu, yönetmen, akademisyen ve yazar kimliğiyle tanınan Haldun Dormen, 97 yaşında. Yakın zamanda geçirdiği enfeksiyon sonrası bir süredir özel bir hastanede tedavi altında olan usta sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda "Haldun Dormen hayatını kaybetti mi, yoksa hayatta mı?" sorusu gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre Dormen'in tedavisi bir süredir hastanede devam ediyordu. Dün gece saatlerinde doktorların kararıyla yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor. Yaşanan bu son gelişme, sevenleri ve sanat camiasında büyük endişe yaratırken, Haldun Dormen'in yaşamını yitirip yitirmediği merak konusu oldu.

HALDUN DORMEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu, yönetmen, akademisyen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 97 yaşında. Yakın zamanda yaşadığı enfeksiyon sonrası özel bir hastanede tedavi altına alınan Dormen'in sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine dün gece yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

SANATTA 72 YILLIK BİR ÇINAR

Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat yaşamındaki 72'nci yılını geride bırakıyor. Tiyatroya kazandırdığı sayısız eser ve öğrenciyle Türk sahne sanatlarında derin izler bırakan Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanına layık görülmüştü. Usta sanatçı, kariyeri boyunca birçok ulusal ve uluslararası festivalde onur ödülleriyle de taçlandırıldı.

HALDUN DORMEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede gözetim altında tutulan Haldun Dormen'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, doktorların sağlık durumunu yakından izlediği belirtildi. Sanat dünyası ve sevenleri, Dormen'den gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

Osman DEMİR
