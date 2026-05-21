Haberler

Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son günlerde Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik operasyon kapsamında adı geçen Haktan Canevi, hem sanat geçmişi hem de yürütülen soruşturma süreci nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer aldı. Peki, Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

Son günlerde yürütülen bir operasyon kapsamında adı geçen Haktan Canevi, sanat dünyasındaki geçmişi ve aile kökeniyle kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Türkiye’de özellikle müzik ve sahne sanatları çevrelerinde bilinen Canevi, uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınıyor. Peki, Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı? Detaylar...

HAKTAN CANEVİ KİMDİR?

Haktan Canevi, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Canevi’nin annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası ise kânun sanatçısı Ahmet Canevi’dir.

Henüz beş yaşındayken müzikle tanışan Canevi, gitar konçertosu dinleyerek başladığı müzik yolculuğunu babasının aldığı gitarla sürdürmüştür. Yedi yaşında TRT Çocuk Korosu’na girerek profesyonel müzik ortamına adım atmıştır.

Dokuz yaşından itibaren annesiyle birlikte sahne almaya başlayan Canevi, kariyerini büyük ölçüde sahne performansları üzerine kurmuş ve kendisini “yorumcu ve sahne sanatçısı” olarak tanımlamıştır. Sahne deneyimini televizyon ve stüdyo çalışmalarına tercih ettiğini çeşitli açıklamalarında dile getirmiştir.

HAKTAN CANEVİ KAÇ YAŞINDA?

Haktan Canevi 14 Kasım 1973 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

HAKTAN CANEVİ EŞİ KİM?

Haktan Canevi’nin özel hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ve detaylandırılmış net bir eş bilgisi bulunmamaktadır. 

HAKTAN CANEVİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Haktan Canevi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar

İşte Serenay Sarıkaya dahil 25 kişilik gözaltı listesi! Suçlama vahim
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu

Yağışın bilançosu ağır oldu! Çöken yol araçları yuttu
Sercan için kamptan kaçan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu

Sercan'la yakalanan Beyza'nın sevgilisinin paylaşımı olay oldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Muslera? Maçın ortasında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu
Antalya'da 2 polis memurunun yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Antalya'da motosikletli 2 polis memurunun yaralandığı kaza kamerada
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gözaltında! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Rol arkadaşıyla aynı kaderi yaşar mı?
Gözlerden uzak yaşayan Niran Ünsal operasyonla gündeme geldi

Uzun süredir ortalarda yoktu! Ünlü sanatçı da gözaltı listesinde
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı

Gizemli madde paniği! 3 kişi öldü, ilk yardım ekipleri hastanelik oldu