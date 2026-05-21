Son günlerde yürütülen bir operasyon kapsamında adı geçen Haktan Canevi, sanat dünyasındaki geçmişi ve aile kökeniyle kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Türkiye’de özellikle müzik ve sahne sanatları çevrelerinde bilinen Canevi, uzun yıllara yayılan kariyeriyle tanınıyor. Peki, Haktan Canevi kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı? Detaylar...

HAKTAN CANEVİ KİMDİR?

Haktan Canevi, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Canevi’nin annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası ise kânun sanatçısı Ahmet Canevi’dir.

Henüz beş yaşındayken müzikle tanışan Canevi, gitar konçertosu dinleyerek başladığı müzik yolculuğunu babasının aldığı gitarla sürdürmüştür. Yedi yaşında TRT Çocuk Korosu’na girerek profesyonel müzik ortamına adım atmıştır.

Dokuz yaşından itibaren annesiyle birlikte sahne almaya başlayan Canevi, kariyerini büyük ölçüde sahne performansları üzerine kurmuş ve kendisini “yorumcu ve sahne sanatçısı” olarak tanımlamıştır. Sahne deneyimini televizyon ve stüdyo çalışmalarına tercih ettiğini çeşitli açıklamalarında dile getirmiştir.

HAKTAN CANEVİ KAÇ YAŞINDA?

Haktan Canevi 14 Kasım 1973 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

HAKTAN CANEVİ EŞİ KİM?

Haktan Canevi’nin özel hayatına ilişkin kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ve detaylandırılmış net bir eş bilgisi bulunmamaktadır.

HAKTAN CANEVİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Haktan Canevi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.