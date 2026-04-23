Hakkari'de deprem mi oldu? 23 Nisan Perşembe az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

Son dakika deprem haberine göre, Hakkâri çevresinde hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. 23 Nisan Perşembe günü yaşanan depremin ardından vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü ve konumu netleşirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Hakkâri şehir merkezine oldukça yakın bir noktada meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yerin yalnızca 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle merkez ve çevresinde hissedildi.

DEPREMİN TÜM TEKNİK DETAYLARI

23 Nisan 2026 tarihinde kaydedilen depremin teknik verileri şöyle:

• Tarih: 23 Nisan 2026

• Saat: 13:48:41

• Büyüklük: 2.8 (ML)

• Derinlik: 8.3 km

• Koordinatlar: 37.5797 K – 43.7675 D

Uzmanlara göre, bu büyüklükteki depremler genellikle küçük ölçekli kabul edilse de, yüzeye yakın olmaları nedeniyle hissedilme oranı artabiliyor.

MERKEZ ÜSSÜ ŞEHRE SADECE 2 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssü, şehir merkezinin yaklaşık 2 kilometre doğu-kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu kadar yakın bir konumda meydana gelmesi, sarsıntının yerel olarak daha belirgin hissedilmesine neden oldu.

Ayrıca deprem, sınır hattına yakınlığıyla da dikkat çekti. Sarsıntının konumu, Irak’ın Dihok kentinin yaklaşık 105 kilometre kuzey-kuzeydoğusuna denk geliyor.

YÜZEYE YAKINLIK ETKİYİ ARTIRDI

Depremin yalnızca 8.3 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, yüzeye yakın bir sarsıntı anlamına geliyor. Bu durum, özellikle merkez üssüne yakın bölgelerde:

• Daha net hissedilme

• Kısa süreli panik

• Ani titreşim algısı

gibi etkileri beraberinde getirdi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olağan dışı bir durumun bulunmadığını açıkladı.

UZMANLARDAN UYARI: KÜÇÜK SARSINTILAR TAKİP EDİLMELİ

Deprem uzmanları, düşük büyüklüklü sarsıntıların bile bölgedeki fay hareketliliği açısından önemli veriler sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle özellikle sınır hattına yakın bölgelerdeki mikro sarsıntıların dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.