Hakkari'de deprem mi oldu? 23 Nisan Perşembe az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

Hakkâri’de 23 Nisan Perşembe günü meydana gelen son dakika depremi, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. “Hakkari’de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” soruları gündeme gelirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi detayları ortaya koydu. Şehir merkezine oldukça yakın bir noktada kaydedilen sarsıntının büyüklüğü ve derinliği dikkat çekti.

Son dakika deprem haberine göre, Hakkâri çevresinde hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. 23 Nisan Perşembe günü yaşanan depremin ardından vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?” sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü ve konumu netleşirken, ilk bilgilere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

HAKKARİ'DE DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Hakkâri şehir merkezine oldukça yakın bir noktada meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Yerin yalnızca 8.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, özellikle merkez ve çevresinde hissedildi.

DEPREMİN TÜM TEKNİK DETAYLARI

23 Nisan 2026 tarihinde kaydedilen depremin teknik verileri şöyle:

• Tarih: 23 Nisan 2026

• Saat: 13:48:41

• Büyüklük: 2.8 (ML)

• Derinlik: 8.3 km

• Koordinatlar: 37.5797 K – 43.7675 D

Uzmanlara göre, bu büyüklükteki depremler genellikle küçük ölçekli kabul edilse de, yüzeye yakın olmaları nedeniyle hissedilme oranı artabiliyor.

MERKEZ ÜSSÜ ŞEHRE SADECE 2 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssü, şehir merkezinin yaklaşık 2 kilometre doğu-kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu kadar yakın bir konumda meydana gelmesi, sarsıntının yerel olarak daha belirgin hissedilmesine neden oldu.

Ayrıca deprem, sınır hattına yakınlığıyla da dikkat çekti. Sarsıntının konumu, Irak’ın Dihok kentinin yaklaşık 105 kilometre kuzey-kuzeydoğusuna denk geliyor.

YÜZEYE YAKINLIK ETKİYİ ARTIRDI

Depremin yalnızca 8.3 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, yüzeye yakın bir sarsıntı anlamına geliyor. Bu durum, özellikle merkez üssüne yakın bölgelerde:

• Daha net hissedilme

• Kısa süreli panik

• Ani titreşim algısı

gibi etkileri beraberinde getirdi.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede olağan dışı bir durumun bulunmadığını açıkladı.

UZMANLARDAN UYARI: KÜÇÜK SARSINTILAR TAKİP EDİLMELİ

Deprem uzmanları, düşük büyüklüklü sarsıntıların bile bölgedeki fay hareketliliği açısından önemli veriler sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle özellikle sınır hattına yakın bölgelerdeki mikro sarsıntıların dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Osman DEMİR
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı