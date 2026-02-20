Hakkari Valisi kim oldu? Yeni Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hakkari iline yeni vali atandı. Yeni Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan nereli, kaç yaşında? Hakkari Valisi kim oldu?

HAKKARİ VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



HAKKARİ VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihindeKayseri Yeşilhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Yeşilhisar Mithat Paşa İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini 1974-1981 yıllarında Yeşilhisar İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.

1987-1990 yılları arasında Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettiş olarak görev yaptı. 1990 yılında Niğde Valiliği Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj döneminde, Çorum-Ortaköy, İzmir-Kiraz ve Denizli-Güney ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992-1993 yıllarında bilgilerini artırmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere İngiltere-Oxford'da 8 ay süreyle dil eğitimi ve mesleki konularda kurs ve seminerlere katıldı.

1994-1996 yıllarında Amasya-Göynücek ilçesinde, 1996-1998 yıllarında Artvin-Şavşat ilçesinde, 2004-2008 yıllarında Konya-Karapınar ilçesinde Kaymakamlık, 1998-2001yılları arasında Bayburt ve 2001-2004 yılları arasındaRize Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptı ve 2012 yılında Personel Genel Müdürü oldu.

9 Mayıs 2013 tarihli Resmî Gazete'deyayımlananBakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı Kararı ile Bingöl Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2015 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Van Valisi olarak atandı. Bu görevi sırasında yedi ayı aşkın süreyle Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Merkez Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atanan Vali İbrahim TAŞYAPAN evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.