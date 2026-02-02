Haberler

Hakkari okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hakkari okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Hakkari'de etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Hakkari okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hakkari'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Hakkari Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

3 Şubat Salı günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU
HAKKARİ

3 Şubat Salı Hakkari'de Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz 1°C, gece ise -4°C dolaylarında olacak.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının devam edeceği Çarşamba günü dondurucu soğuklar etkisini artıracak. Gündüz -2°C, gece ise -10°C sıcaklık bekleniyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü yağışın durmasıyla birlikte çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz -4°C, gece ise -12°C seviyelerine kadar gerileyecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde Hakkari genelinde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gece sıcaklığının -11°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Hakkari okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
