Hakkari okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Etkisini Artırıyor: Ulaşımda Aksamalar Yaşanabilir

Hakkari'de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırıyor. Pazartesi günü 18.00–24.00 saatleri arasında kent genelinde kar yağışı beklenirken, gece yarısından sonra yağışın yoğun kar şeklinde devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde 1 dereceden -1 dereceye kadar düşerken, rüzgârın zaman zaman 30–40 km/saat hıza ulaşmasıyla birlikte olumsuz hava koşulları etkisini artıracak.

Salı günü gece ve sabah saatlerinde Hakkari genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 03.00–12.00 saatleri arasında kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık -3 ile 0 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde yeniden kar yağışı etkili olacak.

5 günlük hava tahminine göre Hakkari'de kar yağışı ve soğuk hava hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Salı günü yoğun kar yağışıyla birlikte sıcaklık -3 ile 0 derece arasında olacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı devam edecek, sıcaklık -7 ile -2 derece aralığında seyredecek.

Cuma günü kar yağışı etkisini kaybederken çok soğuk hava etkili olacak, sıcaklık -15 ile -3 derece arasında ölçülecek.

Cumartesi günü ise soğuk hava devam ederken sıcaklık -11 ile -2 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar, buzlanma, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.