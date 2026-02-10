Hakkari okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Hakkari'de okul yok mu (HAKKARİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

11 Şubat Salı günü Hakkari genelinde yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle gözler Hakkari Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Hakkari okullar tatil mi?" ve "Hakkari'de bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

HAKKARİ HAVA DURUMU

Hakkari'de önümüzdeki dört günlük süreçte kış koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yüksek rakım ve dağlık arazi yapısı nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istiyor.

Salı günü Hakkari genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah saatlerinden itibaren yer yer kar yağışı görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırması beklenirken, il merkezinde zaman zaman sulu kar şeklinde düşüşler yaşanabilir. Gün içinde sıcaklık en yüksek -2 derece civarında ölçülürken, gece saatlerinde -10 dereceye kadar düşüş öngörülüyor. Rüzgârın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi, hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek.

Çarşamba günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken, öğleye doğru yer yer kar yağışı yeniden kendini gösterebilir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski artacak. Sıcaklık değerleri gündüz -1, gece ise -12 derece seviyelerinde seyredecek. Yetkililer sürücülere zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Perşembe günü kar yağışı etkisini azaltacak ancak soğuk hava varlığını sürdürecek. Bulutlu bir gökyüzü beklenirken, kısa süreli kar geçişleri görülebilir. Gün içinde sıcaklık en fazla 0 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise hava yeniden sertleşerek -13 dereceye kadar düşecek. Özellikle kırsal bölgelerde don olaylarının tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Cuma günü Hakkari'de hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak açık hava, gece saatlerinde sıcaklığın daha da düşmesine neden olacak. Gün içinde sıcaklık 1 dereceye kadar yükselirken, gece -14 derece ölçülebilir. Uzmanlar açık havaya rağmen soğuk algınlığı ve hipotermi riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.